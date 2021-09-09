О бесчинстве мошенников в Нижнем Тагиле полиция рассказала сотрудникам «Водоканала-НТ»

Сотрудники полиции Нижнего Тагила совместно с представителями Общественного совета в рамках оперативно-профилактической операции «Осторожно, мошенники!» провели встречу с сотрудниками ООО «Водоканал-НТ».

На встречу были приглашены майор полиции Константин Страздин, который возглавляет группу по раскрытию преступлений, совершаемых в сфере IT–технологий, старший специалист группы по связям со СМИ майор Элина Балуца и представитель Общественного совета Александр Головихин.

«Сотрудник оперативного блока рассказал присутствующим самые распространённые примеры, как люди становятся жертвами злоумышленников, когда граждан запугивают попытками несанкционированного снятия денежных средств или оформлением кредитов неизвестными лицами и, чтобы предупредить действия злоумышленников, убеждают идти в банк, оформлять кредит на указанную сумму, обналичить средства, а потом перевести их на некий "резервный" счёт», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Правоохранители проговорили, что нужно игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров, не доверять информации о каких-либо действиях по банковской карте, полученной в телефонном разговоре от незнакомцев.

«Будьте бдительны, ни под каким предлогом не передавайте незнакомцам свои персональные данные и всегда берите под сомнение информацию, касающуюся ваших счетов», — сказал представитель Общественного совета Александр Головихин.

«Руководитель пресс-группы МУ МВД России "Нижнетагильское" Элина Балуца вышла на нас с инициативой провести профилактическую беседу в рамках операции "Осторожно, мошенники!". Конечно, мы поддержали её, потому что от мошенничества никто не застрахован. Мы собрали руководителей различных подразделений ООО "Водоканал-НТ", которые потом донесут эту полезную информацию — о видах мошенничества и как не стать жертвами мошенников — своим подчинённым, коллегам, родным, близким и знакомым. Важно обезопасить себя», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «Водоканала-НТ».

В рамках профилактического мероприятия «Осторожно, мошенники!» сотрудники полиции обходят жилой сектор, проводят разъяснительные беседы и вручают информационные материалы лицам пожилого возраста, размещают информационные памятки в местах с массовым пребыванием граждан, в организациях, магазинах, торгово-развлекательных центрах, общественном транспорте, на рынках и досках объявлений, а также в доступных для просмотра местах.