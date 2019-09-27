«Нужно передать эстафету молодёжи». Депутат Нижнего Тагила Мария Лисина отказалась от руководства «Молодой гвардией “Единой России”»

У Нижнетагильского отделения «Молодой гвардии “Единой России”» (МГЕР) сменился лидер. Депутат местной гордумы Мария Лисина, которая руководила общественно-политической организацией с 2012 по 2019 год, решила сложить с себя полномочия и передать их более молодому активисту — студенту горно-металлургического колледжа Дмитрию Арды.

«Есть определённый возраст, когда нужно передавать руководство другим, — сказала Лисина. — Можно, конечно, и до 40-50 лет сидеть в молодёжных организациях, там же сейчас нет ограничений по возрасту, но я считаю, что это неправильно. Нужно передавать эстафетную палочку молодому поколению, поскольку у него совсем другой взгляд на многие вещи, есть какие-то новые идеи. У меня был упор на благотворительность и работу с детьми. Дима нашёл тот путь, по которому интересно двигаться ему, — организовывать различные молодёжные форумы. Будет новая “Гвардия”, с новым составом и новыми и очень крутыми проектами. При этом я от работы не отстраняюсь. Что касается Димы, то это достаточно яркая кандидатура, он вырос в “Молодой гвардии”».

Дмитрий Арды был избран новым лидером молодогвардейцев на отчётно-выборной конференции тагильского отделения МГЕР, которая прошла в Общественно-политическом центре накануне, 26 сентября. Тогда же был определён состав местного штаба организации. В ходе конференции были озвучены итоги деятельности «Молодой гвардии “Единой России”» за последний год, а также цели и задачи, поставленные перед командой на ближайшее время.

«Мы продолжим работать с детскими домами, реабилитационными центрами и многодетными семьями, — рассказал АН “Между строк” Дмитрий Арды. — Будем также помогать ветеранам, пенсионерам и инвалидам. Основной акцент сделаем на молодёжи. Сейчас мы готовим ряд образовательных проектов, основные из них — это два крупных форума. Первый — "Работающая молодёжь", проект регионального отделения “Молодой гвардии”, в нём примут участие ребята со всего УрФО. Второй проект — наш местный форум "Я выбираю успех", деньги на его реализацию я привлёк от "Росмолодёжи". Также будем стараться поддерживать все трендовые направления, которые присутствуют сегодня в кругах молодёжи».

Дмитрий Арды учится в РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Он является членом Общественной палаты города (второй созыв) и депутатом Молодёжного парламента Свердловской области. В 2016 году он предлагал запустить в Нижнем Тагиле производство бумажных пакетов и заменить полиэтилен крафтом.