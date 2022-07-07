«Нужно научиться видеть возможности, чтобы в Нижнем Тагиле было круто жить». Директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко — о тагильском образовании, городских проблемах и креативном мышлении на производстве и в жизни 

Директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко, представительница педагогической династии, даже предположить не могла, что будет работать и профессионально реализовываться на крупнейшем в регионе металлургическом комбинате. И вот уже 19 лет она работает на предприятии и решает важные стратегические задачи. Журналист АН «Между строк» поговорил с Юлией Ефименко о том, можно ли сегодня привлечь молодёжь на завод, почему компания вкладывает миллионы в образовательные проекты, а также узнал о её депутатских амбициях и о том, почему женщин в политике должно быть больше.

Юлия Ефименко — коренная тагильчанка. После школы она пошла по стопам мамы — выучилась на педагога, позже получила второе высшее образование по специальности «психолог». Как признаётся Юлия Валерьевна, в июне 2003 года она впервые приехала на Тагилстрой — на собеседование.

«В июне 2003 года я впервые в своей жизни приехала на Тагилстрой в 7 часов утра. На 7:30 у меня было назначено собеседование. Я с большим трудом добралась до Тагилстроя, потому что вообще не ориентировалась в этом районе. Сначала двое серьёзных мужчин минут 20 просматривали мои документы молча, а потом повернулись ко мне и спросили: “Это точно все ваши документы?” На этом собеседование закончилось. Я вышла из здания с электронными часами в полной уверенности, что работу не получила. Но через пару дней мне позвонили с предложением приступать к обязанностям. Уже потом я поняла, что на собеседовании просто не понимали, что это за зверь такой — психолог, и какие вопросы психологу нужно задавать», — улыбается Юлия Ефименко.

С тех пор началась интересная, насыщенная профессиональная жизнь. В год через отдел планирования подбора персонала проходят до 700 человек: резервисты, производственники, кандидаты на работу. Здесь специалисты проходят профессиональную оценку и переподготовку, составляется профиль действующих руководителей и людей, пришедших трудоустраиваться.

Как психолог Юлия Ефименко с первых месяцев работы привнесла новые для того времени техники в работу отдела. Это сегодня на собеседовании у специалиста спрашивают про его сильные и слабые стороны, о том, какие задачи ему интересно выполнять, а какие вызывают раздражение. А вот в 2003 году задавать такие вопросы металлургам было почти неприлично.

«Сегодня, когда иду по доменному или конверторному цеху, меня встречают взрослые серьёзные мужчины и напоминают про те наши собеседования. В памяти у людей это отложилось, это приятно, — говорит Юлия Ефименко. — За это я и люблю свою работу: за возможность радоваться успехам людей, за возможность видеть, как они растут. И за то, как из молодого специалиста за несколько лет может вырасти отличный руководитель».

Главным достижением своей команды за последний год директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК называет запуск проекта «Здоровье». Благодаря ему сотрудники комбината, работающие во вредных условиях, помимо обязательного медосмотра за счёт работодателя могут пройти необходимое дообследование. Сегодня медики внимательно анализируют результаты медосмотров работников, рассчитывают риски возможных заболеваний. В новую программу ЕВРАЗа в будущем планируют включить практически все медицинские учреждения города, для того чтобы как можно больше металлургов получили качественное медсопровождение.

Интересно, что идея такого важного социального проекта пришла из двух пандемийных лет, когда ЕВРАЗ запустил в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Тетюхина отделение для лечения своих сотрудников от коронавируса. Опыт такого тесного взаимодействия с медицинской организацией подсказал руководителям предприятия, что здоровье сотрудников — это важная инвестиция в развитие и будущее компании.

В металлурги со школьной скамьи

Карьера Юлии Валерьевны началась в образовании. Большую роль в профессиональном становлении сыграло новое для того времени направление — профориентация школьников. Сначала педагог вела в школе № 45 специальный факультатив, затем её пригласили в Центр профессионального самоопределения школьников, который охватывал большую часть общеобразовательных учреждений города. Юлия Валерьевна помогала своим подопечным определиться с выбором профессии. Также с ребятами работали классные специалисты, которые проводили практические занятия по слесарному и токарному делу, машинописи, юриспруденции, экономике. Благодаря этому проекту многие ребята состоялись в рабочих профессиях и сегодня трудятся на предприятии, говорит Ефименко.

«Если ранее мы могли сказать: “Ребят, на практике вы всему научитесь”, то сегодня это не работает. Молодые ребята в цех не хотят идти, они его боятся, потому что это большое неизвестное пространство. А мы хотим, чтобы выпускник не только пришёл в цех, но и был успешен. Хотим, чтобы к нам приходили не просто исполнители, а люди способные мыслить, предлагающие улучшения, чтобы они видели процесс и понимали, как можно его улучшить. Нам нужны люди, которые будут толкать прогресс вперёд и видеть возможности оптимизации. Нам нужен бунтарь, но при этом мыслящий, способный увидеть в стандартном что-то нестандартное. Поэтому нужно работать с системой образования, чтобы вырастить не просто специалистов, не боящихся производства, но и людей, знающих что-то на этом производстве и готовых что-то в нём улучшить. И компания ЕВРАЗ сегодня реально понимает, что в образование школьников и студентов нужно вкладываться», — говорит Юлия Ефименко.

ЕВРАЗ уделяет большое внимание образовательным программам в школах, вузах и сузах Нижнего Тагила. Не последнюю роль в этом вопросе играет директор по персоналу Юлия Ефименко, которая отлично знает, что готовить специалистов нужно со школьной скамьи, а то и раньше.

Сегодня воспитанники подшефных предприятию детских садов МАДОУ «Радость» занимаются робототехникой и изучают рабочие профессии. Для педагогов, которые предлагают свои собственные методики по профориентации малышей, проводится конкурс «Инвестиции в будущее».

Большую поддержку предприятие оказывает и профессиональным учебным заведениям города. Ежегодно на обновление учебных лабораторий Нижнетагильского технологического института (филиал УрФУ) и Нижнетагильского горно-металлургического колледжа ЕВРАЗ выделяет десятки миллионов рублей. По мнению Юлии Ефименко, благодаря такому сотрудничеству за 10 лет горный колледж удалось сделать престижным учебным заведением, сегодня среди поступающих действует конкурсный отбор.

«На самом деле деньги в этой истории — не самое сложное. Важнее, чтобы в колледж, в институт пришли преподавать производственники. Я считаю самым большим нашим достижением то, что сегодня начальники цехов, ребята с производства читают студентам специализированные курсы. И самое крутое, что они рассказывают студентам, насколько интересна их работа. Одно дело, когда преподаватель, который не был на производстве, даёт материал по книжке, и другое дело, когда человек своими руками делает работу и делится личными идеями с ребятами», — уверена Юлия Валерьевна.

Ещё одно новое образовательное направление, реализуемое ЕВРАЗом, — ИT-академия, запущенная совместно с центром «Мой бизнес» СОФПП. В течение учебного года 62 школьника разрабатывали и тестировали собственное программное обеспечение. ЕВРАЗ не случайно вложился в столь необычный образовательный проект — сегодня на производстве внедряются новейшие технологии, идёт цифровизация, поэтому компания нуждается в грамотных ИT-специалистах. 9 самых способных выпускников ИT-академии получили от ЕВРАЗа гранты на бесплатное обучение в уральских вузах на выбор.

«На подведении итогов мы увидели, что за 8 месяцев ребята разработали серьезные программные решения! Оказалось, что ученики 9, 10, 11 классов вполне справляются с задачами по написанию программы для анализа ферросплавов. Два занятия в неделю с грамотными специалистами позволили сделать этим ребятам огромный шаг вперед. Всё своё свободное время они изучали, программировали и были максимально заточены на результат, потому что им было это интересно. Классно, что мы сейчас их зажгли. Главное, чтобы дальше эта искра не угасла», — заключает Юлия Ефименко.

Тагил — город, в котором хочется жить

В свободное от работы время Юлия Валерьевна проводит в своём саду. Её главная гордость — красивый цветник с благородными гортензиями. В этом сезоне экспериментирует с новыми сортами цветов. Также после работы Ефименко не забывает про спортзал и спортивную ходьбу. Вспоминает, как во время одной из спортивных прогулок ей пришлось отбиваться палками от бездомных собак в районе Красного Камня.

Городские проблемы давно вызывают у тагильчанки боль, поэтому в мае 2022 года она попробовала свои силы в праймериз «Единой России» и стала лидером голосования по округу № 22, опередив соперников с большим отрывом. Мысли о том, что нужно работать не только на благо родного предприятия, но и родного города у Юлии Валерьевны появились после прохождения программы Master in Public Strategy Сколково. Эта программа объединяет предпринимателей, корпоративных руководителей и государственных деятелей для совместной работы над проектами общественных изменений в области энергетики, экологии, здоровья, современного образования, промышленной политики, предпринимательства, развития городов.

«Программа заставляет задуматься о социальных проблемах, её ведут мудрые люди. Они не дают готовых решений, они дают возможность посмотреть, как можно решить задачу по-другому. У нас экспертом выступал министр образования Валерий Фальков, который рассказал о том, как он из успешного функционера — ректора Тюменского юридического университета, попал в кресло министра. После этого обучения я поняла, что невозможно сражаться с проблемами в одиночку, нужно работать в команде, развивать проект под названием “Нижний Тагил”», — делится Юлия Ефименко.

Директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу признаётся, что самой ей в Нижнем Тагиле интересно не только работать, но и жить. Однако тенденции последних лет таковы, что всё больше перспективных специалистов и молодых людей уезжает в крупные города, видя там больше возможностей для себя. Поэтому главными задачами для руководства города Юлия Валерьевна называет создание достойной городской среды, сильной медицины и образования.

«Я мечтаю, чтобы учителя школ нашего города не говорили своим ученикам: “Будешь плохо учиться, останешься в Тагиле и пойдёшь работать на НТМК”. Нужно уйти от этого стереотипа и прийти к тому, что в Тагиле реально круто жить. Чтобы в Тагиле в детских садах дети развивались всесторонне, чтобы у родителей была возможность выбрать школу, где ребёнку комфортно и интересно учиться, а учитель при этом был сосредоточен на образовательном процессе, а не на том, что у него капает вода с потолка. ЕВРАЗ и раньше давал гранты на обучение тагильским танталитовым ребятам в московские вузы, а ребята в Тагил потом не возвращались. Обидно, конечно, но они честно говорили, что не вернутся. Наши горожане зациклены на своих проблемах и не видят возможностей. А туристы к нам приезжают и говорят, какой у нас такой хороший город. И это действительно так, осталось это увидеть самим. Нужно смотреть вокруг, на наши дворы, на нашу медицину, на наших людей и менять всё это к лучшему, чтобы в городе хотелось жить», — уверена Юлия Ефименко.

Город, а точнее его районы, Юлия Валерьевна воспринимает как заводской цех, в котором люди тесно взаимодействуют и работают в команде. Во дворах, в районах, считает руководитель, можно объединить людей в активное комьюнити и вместе решать локальные задачи.

«Через вовлечение людей можно многое сделать. В ЕВРАЗе мы несколько лет проводим опрос вовлечённости. Что это такое? Мы спрашиваем человека, что он хочет улучшить, и вовлекаем его в эту историю. Раза со второго, с третьего человек видит изменения, и у него меняется отношение к окружению. Я видела это на предприятии и уверена, что это сработает и во дворах, в районах города».

А ещё опытный руководитель, психолог Юлия Ефименко уверена — сегодня в политике слишком мало женщин. А это большое упущение, потому что женщина способна обратить внимание на те проблемы, которые мужчинам могут казаться незначительными.