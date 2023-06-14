«Нужно любить то, чем ты занимаешься, вот и весь секрет». Директор салона красоты «Кристина» — о принципах построения успешной компании в сфере услуг, балансе между семьёй и работой и поддержке от центра «Мой бизнес»

Уже 25 лет в Нижнем Тагиле успешно ведёт свой бизнес предпринимательница Алла Волчкова. Её салон красоты «Кристина» и центр здоровья и красоты «Кристи Стайл» (парикмахерские и косметические услуги, массаж и СПА-процедуры, уход за руками и ногами, индивидуальные и групповые занятия спортом) хорошо известны тагильчанам. Журналист АН «Между строк» пообщался с Аллой Волчковой и узнал, как построить успешный бизнес в Нижнем Тагиле, научиться выходить победителем из конкурентной борьбы в сфере услуг, и о том, какую помощь в непростые для бизнеса времена может оказать Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и нижнетагильский центр «Мой бизнес», реализующий программы фонда.

«В этом году моему первому предприятию — салону красоты “Кристина” — исполняется 25 лет. На момент открытия это был первый частный салон красоты в Нижнем Тагиле! Изначально он представлял собой три скромных кабинета общей площадью 98 кв. метров и имел штат из 10 сотрудников. До этого я успела поработать в советских парикмахерских, у меня уже был определённый опыт и идеи того, как можно построить успешное дело. Когда мы открылись, тагильчане сразу высоко оценили наши услуги. Многие из наших первых клиентов приходят к нам по сей день», — рассказывает Алла Волчкова.

По словам Аллы, сфера услуг и в особенности её часть, касающаяся красоты и здоровья, — это очень благодарная отрасль. Во многом именно любовь клиентов, которая появляется в ответ на работу специалистов, искренне любящих своё дело и качественно делающих свою работу, является залогом успеха всего предприятия.

Сегодня в заведениях Аллы трудятся порядка 50 человек. Это сотрудники салонного бизнеса, инструкторы тренажёрного зала, медицинские специалисты — врачи и медсёстры. Предпринимательница отмечает, что сейчас под её началом работает слаженная и профессиональная команда высококлассных специалистов.

«За долгие годы работы мы пережили немало кризисов: дефолт 1998 года, мировой экономический кризис 2008 года, первая ощутимая волна санкций 2014 года и, конечно же, пандемия коронавируса. Это были очень тяжёлые времена. Бывало, что мы работали в убыток. Несмотря на это, я не сокращала штат и не уволила ни одного сотрудника, сохранив команду и бизнес. Отдельное спасибо за понимание и поддержку хотела бы сказать нашему коллективу, все действительно большие молодцы», — отмечает бизнес-леди.

С запуском первого салона красоты женщине помог супруг и родители, однако масштабирование бизнеса, переоборудование и ремонты производились за счёт кредитных и заёмных средств. Важным подспорьем в ведении своего дела для предпринимательницы стало сотрудничество с центром «Мой бизнес», с которым она плотно сотрудничает последние 5 лет.

«Лет 15 назад, победив в конкурсе от фонда поддержки предпринимательства, я получила сертификат на льготный кредит в размере миллиона рублей под выгодный процент. Это было отличное предложение. Тогда получить выгодные условия для уже существующего бизнеса было очень сложно. Сейчас ситуация изменилась, и я рада, что у таких предпринимателей, как я, стабильно работающих долгие годы, создающих рабочие места и платящих налоги, есть возможность воспользоваться программой поддержки и кредитования в центре “Мой бизнес”», — считает Алла Волчкова.

В 2019 году женщина брала кредит в размере 5 млн рублей. Первая половина этой суммы — под 7,5% годовых, вторая — под 3,75%. В тяжёлый для бизнеса пандемийный период СОФПП помог Алле скорректировать график платежей, в силу чего все задолженности были успешно погашены. В этом году благодаря кредиту в 500 тысяч рублей в компании Аллы Волчковой была проведена модернизация оборудования. Процентная ставка составила 3,75%. Кроме того, на ремонт салона красоты и закупку косметических средств в центре «Мой бизнес» был взят заём на сумму 3 млн 800 тысяч рублей под 7,5% годовых.

Предпринимательница признаётся, что, занимаясь собственным делом, не всегда удаётся уделять достаточно времени семье и найти баланс между домом и работой. Сейчас у неё трое взрослых детей и трое внуков.

«Я долгие годы пыталась найти этот баланс, однако сейчас думаю, что всегда будет перекос в какую-либо сторону. Бизнес — это тяжёлый труд, который отнимает массу времени и сил. Для меня бизнес — это ещё и мой ребёнок, притом самый капризный, требующий больше всего внимания. Может, поэтому мои дети страдали от нехватки маминого внимания, а теперь это же касается и моих внуков», — признаётся Алла.

Отвечая на вопрос, каким принципом Алла Волчкова руководствуется в своей работе, женщина уверенно отвечает: быть честной и порядочной. Она убеждена, что этому принципу надо следовать в отношении не только тех, с кем работаешь (коллег, подчинённых, поставщиков), но и самой себя.

«Нужно любить то, чем ты занимаешься, вот и весь секрет. Просто любить людей — это тоже важно. Наверное, благодаря этому в нашем коллективе большая часть сотрудников работает по 15, 20 лет. К сожалению, сейчас в нашей отрасли появилась нехорошая тенденция — недобросовестная конкуренция. Развелось очень много “теневых” кадров, которые без образования, без специальных разрешений оказывают неквалифицированные медицинские услуги буквально в каждом подъезде. Многие, кто занимается этим, зачастую нарушают требования СанПин, Минздрава и вообще существующее законодательство, но, что ещё хуже, они подвергают опасности жизни и здоровье граждан», — говорит бизнес-леди.

В то же время Алла Волчкова уверена, что её команда справится с любыми трудностями и продолжит развиваться и совершенствовать свои навыки. Сама предпринимательница оптимистично смотрит в будущее и убеждена, что впереди её ждут только новые свершения и развитие.