Общество

Нужно ли уступать место в общественном транспорте? Тагильчане в соцсетях бурно обсуждают конфликт пассажиров автобуса

22.07.2022 17:36
Нужно ли уступать место в общественном транспорте? Тагильчане в соцсетях бурно обсуждают конфликт пассажиров автобуса

Жители Нижнего Тагила в соцсетях активно обсуждают конфликт между пассажирами, который на днях произошёл в автобусе № 55. На записи, опубликованной пабликом «Инцидент Нижний Тагил», видно, как женщина с двумя детьми начала скандал в переполненном автобусе из-за того, что ни один человек не захотел уступить место ей и её сыновьям. Подписчики сообщества разделились на два лагеря. Первые считают, что поведение женщины было слишком вызывающим, но сидящие рядом пассажиры должны были уступить ей место. Другие тагильчане уверены: уступать своё место или нет — личное дело каждого, так как за проезд все платят одинаково.

«Я тоже видела эту женщину. Вчера все спокойно едут на 12-м трамвае. Залетает данная особа, видит двух подростков лет 15 и начинает орать: “Встали оба и уступили места моим детям!” Подростки, не понимая, что происходит, спокойно отвечают ей на “Вы” и просят не кричать. Мадам данный ответ не устроил, и она продолжила орать: “Я сказала, встали и ушли отсюда!” Весь трамвай, видя неадекватную женщину, начинает уступать ей место. Её опять это не устроило никак, и она дальше продолжала конфликт на громких тонах с этими малолетними детьми. Подростки спокойно встали и уступили детям места. Половину дороги она рассказывала какой-то женщине-пенсионерке, как её раздражают малолетки, что они вообще не имеют права даже садиться. Я была в этом трамвае и видела, что женщина абсолютно неадекватная, агрессивная, разговаривает на матах и считает, что ей все обязаны! Так вот, вокруг каждого из нас мир не крутится! И все бы уступили ей место, включая даже тех подростков! Ну когда залетают и начинают орать: “Встал и вышел!” — это как минимум неприятно. Хочется положить на лечение эту женщину. Её дети такими же вырастут. И какая-нибудь неадекватная мамаша будет орать на них», — пишет тагильчанка Елена Перминова.

«Если бы вагонские маршрутки ездили не раз в полчаса, а как, например, с ГГМ каждые 10 минут, никаких истерик бы не было. Элементарно все бы сидели, а если бы места не хватило, дождались бы следующего автобуса. Реально стоишь в этой очереди полчаса, потом трясёшься в битком набитом автобусе тоже почти полчаса — бомбанёт у любого, а уж у матери с детьми тем более», — считает Ольга Буйнова.

«Забирая внуков из садика, мне с ними приходилось ехать на автобусе. Есть места они садились на одно. Нет ехали стоя. Я инвалид, хожу с тростью. Вы думаете, кто-то уступает места, предназначенные для инвалидов, стариков? Нет. Вы почитайте правила для пассажиров: маленьким детям предоставляется бесплатный проезд без предоставления места. А у нас детей посадят и сами рядом сядут, нет чтобы на колени своих детей посадить. А в остальном дело воспитания. Сама уступаю пожилым место, зато молодёжь сидит», прокомментировала ситуацию Ольга Чайникова.

Подписчик паблика Юрий Андреенок написал под видео, что уступать место не обязательно. Мужчина добавил, что когда он освобождал сиденье в общественном транспорте, то на него смотрели с удивлением и подозрением. 

«Времена рыцарей прошли, и отношения между мужчиной и женщиной изменились. Отчасти есть в этом вина и женщин, которые матерятся, бухают и часто устраивают схватки не хуже бойцов ММА», — уверен Юрий.  

«Мой сын — инвалид с детства. Сейчас ему 14 лет. Как-то едем мы в электричке из Москвы до Электростали, в вагоне есть место для инвалидов. Мы зашли в вагон — как всегда, всё занято. Я попросила освободить место для ребёнка, причём инвалидность видно невооружённым глазом. Мне ответили, что они тут все инвалиды. Сейчас я редко езжу на общественном транспорте с сыном. Никогда не прошу уступить место. И ребёнка приучаю: если нет места свободного, то стой. Всем ведь не объяснишь, что у ребёнка боли в ногах от долгого стояния, он даже ходить не может на длинные расстояния. Есть люди, которые действительно нуждаются и в помощи, и в том, чтобы место им уступили. И пожалуйста, учите своих детей. Ведь дети всё видят и копируют своих родителей», пишет Елена Докучаева.

Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов в беседе с журналистом АН «Между строк» пояснил, что чётких правил для таких ситуаций нет.

«В общественном транспорте есть специально отмеченные места для пассажиров с детьми и инвалидов. Прописанных правил, которые бы заставляли вставать пассажира со своего места, нет. Есть лишь обозначенные места для отдельной категории граждан. Но люди совершенно по-разному относятся к этим маркерам. Кто-то живёт по совести и соблюдает нормы морали, а кто-то поступает иначе. Все разные. Никого не заставишь и не научишь. Вот, пожалуйста, пример: мама с ребёнком подошла к нашему кондуктору и устроила скандал — заставила его уступить место её ребёнку, грозилась судебным разбирательством. Эта мама опустила нашего сотрудника ниже плинтуса и заявила, что место её. Кто захочет после этого идти кондуктором?» отметил Игорь Темнов.

Психолог Муниципальной службы практической психологии Нижнего Тагила Мария Файзуллина рассказала АН «Между строк», что сама является мамой и неоднократно сталкивалась с эмоциональным давлением со стороны пассажиров, которые не уступают места в общественном транспорте. В таких случаях она переключает внимание, общается со своим ребёнком и старается не воспринимать ситуацию серьёзно. 

«Я знаю: если тебя что-то бесит в других, это либо есть в тебе, либо ты хочешь так же, но по какой-то причине не можешь. Я, например, тоже бы хотела спокойно сидеть в транспорте, в то время как рядом стоит беременная или бабулька, но я так не могу, потому что со стыда сквозь землю провалюсь. В том числе из-за этого и злюсь, — рассказывает АН “Между строк”Мария Файзуллина. Ситуация в транспорте просто послужила триггером для уставшей, измотанной мамы с детьми, тем более с двумя. Не в автобусе, так ещё где-нибудь и на кого-нибудь она бы сорвалась,  потому что по-другому уже не может. С её стороны это крик о помощи, но люди, понятно, этого не видят».

Психолог добавила, что пассажир имеет право отказаться уступать место без объяснения причин. Надо ли уступать, каждый решает для себя сам, с позиции своего воспитания и морально-нравственных принципов.

«Ничего не вижу плохого в том, чтобы попросить уступить место. Но сделано это должно быть без наезда, не с позиции “вы все мне должны, не видите что ли, какая я героиня, с ребёнком тут стою”. Можно ещё к кондуктору за помощью обратиться, чтобы он попросил, мне так помогали. Все остальные варианты в духе возмущаться, ныть, скандалить бесполезны. Сейчас прозвучит жёстко, но я сама с собой так работала и понимаю, что в этой ситуации женщина чувствует себя жертвой. Ситуация не устраивает вас, и вам же надо её менять или решать. Как? Развивайтесь, зарабатывайте и ездите на такси. Получайте права и садитесь за руль. Ищите ещё какие-то варианты. Либо меняйте своё отношение к ситуации», — заключает психолог.

Copyright
Telegram mstrok.ru