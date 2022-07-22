Нужно ли уступать место в общественном транспорте? Тагильчане в соцсетях бурно обсуждают конфликт пассажиров автобуса

Жители Нижнего Тагила в соцсетях активно обсуждают конфликт между пассажирами, который на днях произошёл в автобусе № 55. На записи, опубликованной пабликом «Инцидент Нижний Тагил», видно, как женщина с двумя детьми начала скандал в переполненном автобусе из-за того, что ни один человек не захотел уступить место ей и её сыновьям. Подписчики сообщества разделились на два лагеря. Первые считают, что поведение женщины было слишком вызывающим, но сидящие рядом пассажиры должны были уступить ей место. Другие тагильчане уверены: уступать своё место или нет — личное дело каждого, так как за проезд все платят одинаково.

«Я тоже видела эту женщину. Вчера все спокойно едут на 12-м трамвае. Залетает данная особа, видит двух подростков лет 15 и начинает орать: “Встали оба и уступили места моим детям!” Подростки, не понимая, что происходит, спокойно отвечают ей на “Вы” и просят не кричать. Мадам данный ответ не устроил, и она продолжила орать: “Я сказала, встали и ушли отсюда!” Весь трамвай, видя неадекватную женщину, начинает уступать ей место. Её опять это не устроило никак, и она дальше продолжала конфликт на громких тонах с этими малолетними детьми. Подростки спокойно встали и уступили детям места. Половину дороги она рассказывала какой-то женщине-пенсионерке, как её раздражают малолетки, что они вообще не имеют права даже садиться. Я была в этом трамвае и видела, что женщина абсолютно неадекватная, агрессивная, разговаривает на матах и считает, что ей все обязаны! Так вот, вокруг каждого из нас мир не крутится! И все бы уступили ей место, включая даже тех подростков! Ну когда залетают и начинают орать: “Встал и вышел!” — это как минимум неприятно. Хочется положить на лечение эту женщину. Её дети такими же вырастут. И какая-нибудь неадекватная мамаша будет орать на них», — пишет тагильчанка Елена Перминова.

«Если бы вагонские маршрутки ездили не раз в полчаса, а как, например, с ГГМ каждые 10 минут, никаких истерик бы не было. Элементарно все бы сидели, а если бы места не хватило, дождались бы следующего автобуса. Реально стоишь в этой очереди полчаса, потом трясёшься в битком набитом автобусе тоже почти полчаса — бомбанёт у любого, а уж у матери с детьми тем более», — считает Ольга Буйнова.

«Забирая внуков из садика, мне с ними приходилось ехать на автобусе. Есть места — они садились на одно. Нет — ехали стоя. Я инвалид, хожу с тростью. Вы думаете, кто-то уступает места, предназначенные для инвалидов, стариков? Нет. Вы почитайте правила для пассажиров: маленьким детям предоставляется бесплатный проезд без предоставления места. А у нас детей посадят и сами рядом сядут, нет чтобы на колени своих детей посадить. А в остальном — дело воспитания. Сама уступаю пожилым место, зато молодёжь сидит», — прокомментировала ситуацию Ольга Чайникова.

Подписчик паблика Юрий Андреенок написал под видео, что уступать место не обязательно. Мужчина добавил, что когда он освобождал сиденье в общественном транспорте, то на него смотрели с удивлением и подозрением.

«Времена рыцарей прошли, и отношения между мужчиной и женщиной изменились. Отчасти есть в этом вина и женщин, которые матерятся, бухают и часто устраивают схватки не хуже бойцов ММА», — уверен Юрий.

«Мой сын — инвалид с детства. Сейчас ему 14 лет. Как-то едем мы в электричке из Москвы до Электростали, в вагоне есть место для инвалидов. Мы зашли в вагон — как всегда, всё занято. Я попросила освободить место для ребёнка, причём инвалидность видно невооружённым глазом. Мне ответили, что они тут все инвалиды. Сейчас я редко езжу на общественном транспорте с сыном. Никогда не прошу уступить место. И ребёнка приучаю: если нет места свободного, то стой. Всем ведь не объяснишь, что у ребёнка боли в ногах от долгого стояния, он даже ходить не может на длинные расстояния. Есть люди, которые действительно нуждаются и в помощи, и в том, чтобы место им уступили. И пожалуйста, учите своих детей. Ведь дети всё видят и копируют своих родителей», — пишет Елена Докучаева.

Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов в беседе с журналистом АН «Между строк» пояснил, что чётких правил для таких ситуаций нет.

«В общественном транспорте есть специально отмеченные места для пассажиров с детьми и инвалидов. Прописанных правил, которые бы заставляли вставать пассажира со своего места, нет. Есть лишь обозначенные места для отдельной категории граждан. Но люди совершенно по-разному относятся к этим маркерам. Кто-то живёт по совести и соблюдает нормы морали, а кто-то поступает иначе. Все разные. Никого не заставишь и не научишь. Вот, пожалуйста, пример: мама с ребёнком подошла к нашему кондуктору и устроила скандал — заставила его уступить место её ребёнку, грозилась судебным разбирательством. Эта мама опустила нашего сотрудника ниже плинтуса и заявила, что место её. Кто захочет после этого идти кондуктором?» — отметил Игорь Темнов.

Психолог Муниципальной службы практической психологии Нижнего Тагила Мария Файзуллина рассказала АН «Между строк», что сама является мамой и неоднократно сталкивалась с эмоциональным давлением со стороны пассажиров, которые не уступают места в общественном транспорте. В таких случаях она переключает внимание, общается со своим ребёнком и старается не воспринимать ситуацию серьёзно.

«Я знаю: если тебя что-то бесит в других, это либо есть в тебе, либо ты хочешь так же, но по какой-то причине не можешь. Я, например, тоже бы хотела спокойно сидеть в транспорте, в то время как рядом стоит беременная или бабулька, но я так не могу, потому что со стыда сквозь землю провалюсь. В том числе из-за этого и злюсь, — рассказывает АН “Между строк”Мария Файзуллина. — Ситуация в транспорте просто послужила триггером для уставшей, измотанной мамы с детьми, тем более с двумя. Не в автобусе, так ещё где-нибудь и на кого-нибудь она бы сорвалась, потому что по-другому уже не может. С её стороны это крик о помощи, но люди, понятно, этого не видят».

Психолог добавила, что пассажир имеет право отказаться уступать место без объяснения причин. Надо ли уступать, каждый решает для себя сам, с позиции своего воспитания и морально-нравственных принципов.