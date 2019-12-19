«Нужен прямой диалог с людьми»: Путин прокомментировал мусорную реформу

Журналист Виктор Смирнов, представляющий на пресс-конференции портал 47.news, сумел докричаться до президента Путина и задал главе государства вопрос о мусорной реформе.

«В России стартовала мусорная реформа. Практически весь мусор мегаполисов идёт в Ленинградскую область. Логистика страдает, и у жителей Ленобласти возникает резонный вопрос: "Почему под моими окнами растут свалки, а мусор везётся из города? Можно ли поторопить Петербург?"», — спросил Смирнов.

Путин отметил необходимость прямого диалога с людьми. Жители недовольны и ростом тарифов на вывоз мусора, но им, особенно на селе, не объясняют, за что они платят, отметил Путин. И при этом ещё не везде вывозят мусор.

Россия генерирует 70 миллионов тонн мусора, отметил глава государства, а отрасль переработки создаётся с нуля. Путин считает, что в вопросе вывоза мусора нужен диалог операторов и чиновников с людьми. Процесс должен быть прозрачным, отметил президент. Глава государства подчеркнул, что серые схемы в этой сфере недопустимы.

Путин также заявил, что надо строить предприятия по переработке отходов и людям нужно объяснять, что это за предприятия, будет ли какой-то ущерб природе или проживающим неподалёку гражданам. Он напомнил, что в некоторых странах мусороперерабатывающие заводы стоят в черте города и никому не мешают.