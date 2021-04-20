«Ну, приеду я, например, и что?»: глава СПЧ отказался навещать Навального в колонии

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что «совершенно не планирует» посещать в колонии оппозиционного политика Алексея Навального, жалующегося на ухудшение здоровья.

«Ну, приеду я, например, увижу нездорового, отощавшего человека, и что? Это пахнет дешёвым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит», — сказал Фадеев.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию, заменив условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Политику предстоит провести в заключении примерно 2,5 года. За время пребывания в колонии № 2 в Покрове Навальный получил уже шесть выговоров, из-за чего рискует попасть в штрафной изолятор.

31 марта Навальный объявил голодовку, потому что ему не оказывают медицинскую помощь; ранее политик жаловался на сильные боли в спине и ноге. Также он заявил, что по ночам его будят каждый час якобы для проверки из-за статуса «склонного к побегу». После Навальный рассказал, что заболел: у него поднялась температура до 38,1 и появился сильный кашель. По словам политика, уже троих осуждённых из его отряда госпитализировали с туберкулёзом. Несмотря на ухудшение самочувствия, Навальный продолжает свою голодовку. Администрация ИК-2, по его словам, уже «угрожала принудительным кормлением». Адвокаты политика обратились в ЕСПЧ в связи с плохими условиями его содержания в колонии.