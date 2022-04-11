«Ну почему бы не отдать всё это нуждающимся?!» Жителей Нижнего Тагила возмутил поступок сотрудников «Детского мира», которые портили и выбрасывали на мусорку новые игрушки и одежду (ВИДЕО)

Накануне в паблике «ЧП Нижний Тагил» появился пост с видео, на котором женщина достаёт из мусорного контейнера испорченную одежду и сломанные игрушки, которые выкинули сотрудники магазина «Детский мир» на улице Карла Маркса, 1. По словам тагильчанки, продавцы не в первый раз выносят на контейнерную площадку новые игрушки и детские вещи, где их рвут, ломают и затем выбрасывают.

«Я, конечно, понимаю, что это никакая не самодеятельность, а приказ сверху. Ну как так можно?! Прямо на глазах у людей, у детей, которые элементарно не могут себе позволить всё это купить! И это происходит почти каждый месяц! Огромными коробками! Всё усердно рвётся, режется, ломается на кусочки! Все вещи — одежда, обувь, памперсы, игрушки — хорошие, качественные, совершенно новые, с заводскими лейблами от производителя. Товар сертифицированный, не контрафакт! Это всё то, что не реализовали! Но ведь это не скоропортящиеся продукты, эти товары вообще в принципе не портятся! Ну почему бы не отдать всё это нуждающимся?!» — делится подписчица группы «ЧП Нижний Тагил».

Как рассказала АН «Между строк» директор «Детского мира» Мария Смирнова, это распоряжение пришло из головного офиса в Москве после того, как часть товара оказалась испорчена после коммунального ЧП.

«Эта инициатива не наша и не сотрудников магазина. Никто не заинтересован в порче товара, который можно продать. У нас в самом начале апреля протекла крыша, из-за чего упаковка многих товаров, к сожалению, была повреждена. Некоторые были повреждены настолько, что мы не могли реализовать продукт даже по уценке, поэтому были вынуждены его уничтожить. Наши действия полностью согласованы с руководством, ведь уничтожение — крайняя мера. После аварии был составлен и отправлен в головной офис акт. По каждому пострадавшему товару принималось решение, что продавать по сниженной цене, а что уничтожить и выкинуть. Ситуация ведь как в продуктовых магазинах: если товар просроченный или пострадала упаковка, то выносим на мусорку. Здесь то же самое», — рассказала АН «Между строк» директор магазина Мария Смирнова.

В местном отделении Роспотребнадзора АН «Между строк» объяснили, что действия магазина не нарушают законодательство России.