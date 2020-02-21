Новый SKODA KAROQ уже в Нижнем Тагиле!

В эти выходные все гости ДЦ Европа Авто Тагил смогли познакомится с совершенно новой моделью бренда - ŠKODA KAROQ!

На мероприятии менеджеры отдела продаж рассказали об основных преимуществах автомобиля:

полностью светодиодные фары FULL-LED,

адаптивный круиз-контроль с функцией Start-Stop,

ассистент движения по полосам,

электропривод багажника,

зимние опции (подогрев лобового стекла, руля, передних и задних сидений),

камера заднего вида с омывателем,

система контроля слепых зон Side Assist (два радарных датчика установлены под задним бампером, следят за зоной позади автомобиля и предупреждают водителя о появлении транспортных средств в слепой зоне),

ассистент движения по полосе, ассистент управления дальним светом (автоматически включает и выключает свет фар в зависимости от уровня освещенности и дорожной обстановки),

ассистент контроля дистанции спереди,

ассистент маневрирования,

ниша для телефона с беспроводной зарядкой и усилением

сигнала телефона,

розетка внутри салона и 3 USB.

И множество других полезных опций Simply Clever.

Интересные конкурсы и розыгрыши призов провели отличные ведущие праздника. Каждый смог найти себе занятие по душе и отлично провести время. Были предусмотрены различные развлекательные площадки и мастер-классы, на которых отдыхали дети и взрослые, пока основная часть гостей принимала активное участие в тест-драйве.

ŠKODA KAROQ доступен для заказа и тест-драйва, оцените его маневренность, компактность и функциональность в Европа Авто Тагил!

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Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA

+7 (3435) 471 201, www.europa-auto-nt.ru Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 68/1

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