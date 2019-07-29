Новый режим работы светофоров на пересечении улиц Карла Маркса и Красноармейской вызвал непонимание участников дорожного движения

В Нижнем Тагиле ГИБДД и управление городским хозяйством внедряют новую систему организации дорожного движения на оживлённых перекрёстках. Так, в середине июля на пересечение улицы Циолковского и проспекта Мира светофоры стали работать в трёхфазном режиме: две фазы для водителей и отдельная — для пешеходов. В середине июля подобная схема стала действовать на пересечении Карла-Маркса и Красноармейской.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, дорожная полиция и мэрия решили таким образом сократить количество ДТП с участием пешеходов. При таком режиме работы людские и автомобильные потоки не пересекаются. Когда пешеходам со всех сторон загорается зелёный, то для автолюбителей везде горит красный, и наоборот. В ГИБДД подчеркнули, что переход перекрёстка по диагонали в таком случае запрещается.

Тагильчане оказались не готовы к нововведению и стали трактовать сигналы светофоров на собственное усмотрение.

«А я-то думала, что со светофором не так. А он новый, значит. Фиг поймёшь. Недавно шла там, некоторые пешеходы переходили как всегда, а там непонятно как зелёный горит», — пишет в соцсетях пользователь под ником Валера Художник.

«Непривычно стало. Многие просто думают, что светофор неисправен, вот и всё», — считает Александр Захаров.

«Пешеходы некоторые, к сожалению, тоже по памяти идут! В четверг бабушка пошла на красный, в какой-то момент поняла, что идёт на запрещающий, развернулась!» — рассказывает Анастасия Гаврилова.

В ГИБДД пояснили, что подобная схема уже давно зарекомендовала себя в нескольких крупных городах, поэтому автоинспекторы дорожного надзора будут мониторить и другие потенциально опасные перекрёстки и при необходимости инициировать переход на трёхфазную работу.

Не только у пешеходов, но и у водителей нововведения вызвали трудности. В минувшее воскресенье дорогу на данном перекрёстке не поделили Subaru Legacy и Toyota Highlander. При этом оба водителя поясняют, что въезжали на перекрёсток на разрешающий зелёный сигнал светофора. ГИБДД просит свидетелей данного ДТП для установления всех обстоятельств позвонить по телефонам: 8(3435)47-70-01, 89502061167.