Новый пункт вакцинации в Нижнетагильском цирке откроется на этой неделе 

23.11.2021 09:55
Росгосцирк совместно с Городской Демидовской больницей Нижнего Тагила открывает пункт вакцинации от COVID-19 в цирке. Пункт заработает 25 ноября в Нижнетагильском цирке. Всем, кто поставит первый компонент прививки, подарят сертификат на получение пригласительного билета на новогодний спектакль, сообщает «Тагильский рабочий».
Пункт вакцинации будет работать во вторник, четверг и субботу с 15:00 до 18:00. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции смогут все желающие. Попасть в прививочный кабинет можно будет через центральный вход.
Вакцинацию проводят сотрудники Демидовской больницы. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
- На прошлой неделе пункт вакцинации от COVID-19 открылся в ТЦ «Мегамарт» на улице Фрунзе, 13. Он работает только в будни с 16:00 до 19:00.
- В здании Центрального торгового комплекса также можно привиться в будни с 11:00 до 19:00, в выходные с 09:00 до 18:00. А в ТЦ «Квадрат» — в будни с 16:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 17:00.
- Самый первый мобильный пункт вакцинации открылся в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б весной этого года. Привиться там можно в будни с 16:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 20:00. Также поставить прививку можно во всех городских поликлиниках.