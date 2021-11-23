Новый пункт вакцинации в Нижнетагильском цирке откроется на этой неделе 

Росгосцирк совместно с Городской Демидовской больницей Нижнего Тагила открывает пункт вакцинации от COVID-19 в цирке. Пункт заработает 25 ноября в Нижнетагильском цирке. Всем, кто поставит первый компонент прививки, подарят сертификат на получение пригласительного билета на новогодний спектакль, сообщает «Тагильский рабочий».

Пункт вакцинации будет работать во вторник, четверг и субботу с 15:00 до 18:00. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции смогут все желающие. Попасть в прививочный кабинет можно будет через центральный вход.

Вакцинацию проводят сотрудники Демидовской больницы. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и медицинский полис.