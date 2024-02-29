Новый посёлок городского типа войдёт в состав Нижнего Тагила, он будет называться Сокол

Новый посёлок городского типа (ПГТ) войдёт в состав Нижнего Тагила. Сегодня, 29 февраля, депутаты городской думы поддержали это решение и направили инициативу в Законодательное собрание Свердловской области. После этого правительство региона должно утвердить решение депутатов, затем будут проведены согласительные процедуры с жителями.

О том, что село Покровское-1 (Сокол) будет присоединено к городскому округу, сообщила ещё 11 октября начальник управления архитектуры Ирина Бородина. Планируется, что посёлок, в который реорганизуется село, получит название Сокол. Село Покровское-1 находится рядом с аэродромом Салка, его население составляет 1169 человек.

По словам Ирины Бородиной, фактически село официально не существовало, поскольку документально не выделялось как отдельный населённый пункт согласно закону «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» от 20 июля 2015 года.

Если в 2024 году ПГТ будет создан, то в бюджете 2025 года власти смогут предусмотреть финансирование на реализацию нацпроектов в этом посёлке. Уже установлены и утверждены границы нового населённого пункта, разработано функциональное зонирование территории. Сегодня на территории населённого пункта есть детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, котельная, канализационно-насосная и водонапорная станции.

В 1953 году близ села Покровское под Нижним Тагилом появился аэродром, где базировался 765-й истребительный авиаполк 20-го корпуса ПВО 4-й отдельной армии ПВО. Спустя 6 лет, в 1959 году, на аэродроме была создана лётно-испытательная база предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» для испытания авиационных боеприпасов и систем вооружения. База имела в своём распоряжении огромный авиапарк, который включал 17 типов самолётов и 4 типа вертолётов, для их обслуживания в 1967 году был построен авиаремонтный завод № 806. В 1960–1970-х годах прошлого века топоним «село Покровское» был вытеснен из обихода топонимом «Салка», но в официальных документах названия сохранялись. Более того, появилось новое название — Покровское-1 или Сокол: так стали называть аэродром и военный городок, где жили лётчики, техперсонал аэродрома и завода, охрана.

Городок быстро рос: были построены Дом офицеров, жилые дома, магазины, детский комбинат. Однако после того, как в 1994 году 765-й истребительный авиаполк был реорганизован в базу резерва авиационной техники, военный городок стал приходить в упадок. Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 31 июля 2003 года имущество войсковой части было изъято из оперативного управления как неиспользуемое и передано ФГУП «Нижнетагильский институт испытания металлов». За последние несколько лет аэродром превратился в классическую военную «заброшку».