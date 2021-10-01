Новый Молодёжный театр запускает театральную студию, в которой дети почувствуют себя студентами актёрского вуза

Молодёжный театр Нижнего Тагила объявил кастинг в «Новую театральную студию». Заниматься актёрским мастерством с ребятами 10–15 лет будет режиссёр, педагог и руководитель литературно-драматургической части театра Дарья Шахова. Когда стартует обучение и как на него попасть, Дарья рассказала «Афише МС».

Дарья Шахова пришла работать в Новый Молодёжный театр на Вагонке этим летом. За плечами выпускницы Алтайской государственной академии культуры и искусств множество творческих лабораторий, собственных постановок и 15-летний опыт работы в области театральной педагогики. Выпускники театральной студии при драматическом театре Березников, где работала Дарья, сегодня выходят на сцену вместе с профессиональными актёрами и снимаются в кино.

«Проект в Новом Молодёжном театре будет отличаться от всех предыдущих проектов, в которых я принимала участие как педагог, — говорит Дарья Шахова. — Работа студии будет максимально приближена к реалиям обучения в профессиональном театральном вузе. Начиная от отбора кандидатов и насыщенной программы с привлечением приглашённых специалистов и ведущих актёров театра, заканчивая выпуском спектакля-тренинга. Спектакль будет реализован на сцене театра — в общем, всё по-настоящему».



Дарья Шахова



Занятия будут проходить по понедельникам и средам с 18:00 до 20:00. Помимо групповых занятий, запланированы индивидуальные. В курс входят тренинги по актёрскому мастерству, развитию техники речи, пластики и чувства ритма, снятию физических и психологических зажимов, работе над страхом публичных выступлений. Стоимость обучения составит две тысячи рублей в месяц. Все выпускники «Новой театральной студии» получат дипломы о прохождении обучения.

«Мы молодёжный театр, и это такой своеобразный способ коммуникации с нашим молодым, подрастающим зрителем. Театральная студия при театре всегда даёт дополнительные ресурсы для творческого развития и возможность быть в поле жизни наших подростков, для которых мы выходим на сцену», — считает художественный руководитель проекта Дарья Шахова.

Кастинг в студию пройдёт 6 октября в 18:00 в Новом Молодёжном театре на Ильича, 37. Отбор пройдут только 12 ребят. Занятия начнутся 10 октября и продлятся до конца года.

Для записи на кастинг нужно заполнить анкету. Подробности телефону 8 (912) 881-74-27.

В 2022 году, если студия будет пользоваться успехом, в Молодёжном обещают открыть набор для взрослых.