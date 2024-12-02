Новый Молодёжный театр торжественно открыли после большого капитального ремонта 

В Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие Нового Молодёжного театра, которое проходило в течение двух дней — 29 и 30 ноября. Масштабная реконструкция театра длилась более двух лет. Капитальный ремонт начался в сентябре 2022 года по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. За это время были выполнены работы по замене крыши, окон, систем отопления, электричества, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, а также проведены фасадные и внутренние отделочные работы. Установлена архитектурная подсветка здания, проведено благоустройство территории, а также оборудованы места для маломобильных зрителей.

В основном здании театра была проведена перепланировка. Артисты получили комфортные гримёрные, режиссёрскую комнату с необходимым оборудованием для управления звуком и светом, а также современную акустическую систему. Выделено пространство для конференц-зала и театрального кафе. Интерьеры выполнены в стиле лофт. На ремонт было выделено 317,5 млн рублей в рамках национального проекта «Культура».

В первый день обновлённый театр посетили министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, мэр Владислав Пинаев, депутаты города и Законодательного собрания Свердловской области, а также все те, кто был причастен к строительным и монтажным работам. Во второй день торжества коллеги из театров региона и зрители поздравляли Новый Молодёжный театр.

«Это огромное счастье, радость и чудо, которое теперь есть у жителей не только Дзержинского района и Нижнего Тагила, но и всей Свердловской области. Капитальный ремонт и техническое оснащение стали прекрасным толчком для роста театра. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас в трудные времена, принимал на разных площадках области и Нижнего Тагила — это был непростой период. Большая благодарность строителям и “Центру театральных технологий Сибири”, которые произвели техническое переоснащение», — отметила директор НМТ Наталия Мозжакова.

Артисты театра встречали гостей в фойе музыкальным концертом. За фортепиано сидел главный режиссёр театра Игорь Лебедев, на гитаре играл Илья Головин, за ударными находился Влас Корепанов. Артисты исполнили авторские композиции и каверы. После концерта состоялось ещё одно важное событие — открытие актёрской галереи, первой в Новом Молодёжном театре. Торжественно ленточку перерезали артистка Елена Агеева и костюмер Светлана Скучихина.

Кульминацией вечера стал спектакль об истории и становлении Нового Молодёжного театра под названием «Забытый День рождения». В постановку были включены документальные архивные видеофрагменты и творческие номера актёров, иллюстрирующие этапы жизни и развития театра.

«Мои впечатления сложно описать двумя словами. Я была здесь в то время, когда всё только начиналось, видела процесс ремонта. Сегодня я очень счастлива видеть обновлённое современное учреждение культуры. Это многофункциональная площадка для проведения самых разных спектаклей, которая предоставляет удивительные возможности для поиска форматов, востребованных у зрителей, особенно у молодёжи», — считает министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

На следующий день театр поздравили творческими подарками Нижнетагильский драматический театр, Нижнетагильский театр кукол, Екатеринбургский театр балета «Щелкунчик», Новоуральский театр музыки, драмы и комедии, Свердловский театр музкомедии, Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского, Челябинский молодёжный театр, Каменск-Уральская Драма № 3 и другие театры.