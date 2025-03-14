Новый Молодёжный театр представил премьеру спектакля по произведениям Александра Пушкина

В Нижнем Тагиле 14 марта в Новом Молодёжном театре состоялась премьера спектакля «Всё решает случай/Пушкин» (12+). Постановщики определи его жанр как «ироничные сплетни в одном действии», в основе спектакля поэма «Граф Нулин» (12+), повести «Метель» (12+) и «Барышня крестьянка» (12+).

«Я сразу увидела и поняла, что именно эти три произведения можно соединить. Пушкин — это не только поэзия, но и проза, юмор, бесконечная ирония, а главное — классический текст, который некоторые знают наизусть», — рассказала режиссёр спектакля Ксения Шапошникова.

Для неё — студентки 5 курса РГИСИ, мастерской Г. Р. Тростянецкого спектакль стал дипломной работой, в которую она вложила душу.

«Наши герои проходят совсем не лёгкий путь. В середине спектакля — повесть “Метель” (12+), а это вовсе не комедийное произведение. И, конечно, мы с актёрами вскрывали какой-то драматизм. Ведь было важно отнестись к спектаклю не только с юмором, но и показать грусть, иногда даже печаль», — поделилась режиссёр.

Героиня поэмы «Граф Нулин» Наталья неожиданно сталкивается с приходом необычного гостя. В «Метели» судьбы Марьи и Бурмина пересекаются под влиянием роковой стихии. В «Барышне-крестьянке» юная Бетси кокетством привлекает внимание таинственного барина. После этого разворачивается удивительный калейдоскоп событий.

Фото: «Новый Молодёжный театр» Фото: «Новый Молодёжный театр»

А сам Пушкин, незримо присутствующий в спектакле — это ваш друг, который рассказывает о первой влюбленности, взрослении, желаниях запретного плода и сомнениях.

Фото: «Новый Молодёжный театр»

Зрители хорошо приняли спектакль, было много смеха и позитивных эмоций. Актёры играли искренне, от души и смогли передать необыкновенное обаяние, лёкгость, простоту и одновременно сложность пушкинских текстов.