Новый Молодёжный театр Нижнего Тагила ставит бэби-спектакль по Чехову

В начале апреля в Новом Молодёжном театре на Вагонке состоится премьера спектакля «Путешествие варенья. Бэби-Чехов» (0+). Работу московских постановщиков для самых маленьких зрителей поддержал фонд народного артиста России Сергея Безрукова.

Постановка спектакля случилась благодаря питчингу (презентации) идей на Международном большом детском фестивале, художественным руководителем которого выступает известный российский актёр Сергей Безруков. Тогда режиссёр Светлана Медведева, драматург Ирина Шафрыгина и художник Дина Боровик из Москвы рассказали о своей идее поставить спектакль для малышей по мотивам рассказов Антона Чехова.

«Я смотрела питчинг этого проекта в записи. Очень заинтересовала идея, потому что в нашем театре развивается бэби-театр, но пока у нас только один спектакль — “Истории Ладошкиных”. Мы его сыграли уже много раз, и хотелось бы пополнить репертуар для наших маленьких зрителей чем-то новым, интересным. Мы связались с режиссёром, подали заявку в фонд Безрукова о том, что хотим сотрудничать. Проект был поддержан и будет реализован в нашем театре», — рассказала «Афише МС» директор Нового Молодёжного театра Наталия Мозжакова.

Новый бэби-спектакль — это чистый эксперимент, ведь Чехов не писал для малышей. По словам Наталии Мозжаковой, в постановке использованы чеховские мотивы: отношения в семье, летняя деревня, вишнёвый сад и вишнёвое варенье. Главные герои — брат и сестра — приезжают отдохнуть на лето к нянюшке. Сюжет и диалоги персонажей будут понятны маленьким зрителям.

Работа над «Путешествием варенья» началась ещё в январе в цехах театра. В конце марта в Нижний Тагил приехали режиссёр Светлана Медведева и драматург Ирина Шафрыгина. Сдача спектакля состоится уже 31 марта. А премьерные показы пройдут 3 и 4 апреля в 11:00 на малой сцене — в Мамином зале.