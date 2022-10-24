Новый Молодёжный театр Нижнего Тагила проведёт творческую лабораторию для подростков в трёх городах

Новый Молодёжный театр Нижнего Тагила открывает творческую лабораторию для подростков «GRAND. Культурная стрелка» (12+). На время осенних каникул театр приглашает детей в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском поработать в творческой лаборатории над созданием собственных пьес. Этот проект в Молодёжном проводится уже в третий раз. Стать участниками могут все желающие и интересующиеся театром подростки от 12 до 16 лет.

«Пока одноклассники скучно проводят осенние каникулы, ты сможешь написать пьесу, разработать сценографию, костюмы и сочинить музыкальное оформление для эскиза спектакля, который поставят на сцене профессиональные режиссёры», — рассказывают в театре.

Участники будут заниматься по трём направлениям: драматургия, художественное оформление и саунд-дизайн. С ребятами будут работать профессиональные педагоги, они подготовили задания по актёрскому мастерству, сценической речи и пластике. Также подростки научатся делать театральный грим, эскизы к спектаклям и узнают основы саунд-дизайна. Финальной частью занятий станет марафон эскизов спектаклей.

Творческая лаборатория будет проходить с 26 октября по 1 ноября. Для участия нужно оставить заявку под постом в группе театра или позвонить по телефону 8 (912) 881-74-27. Заявки принимаются до 25 октября.

Напомним, в прошлом году лаборатория проходила для представителей старшего поколения Нижнего Тагила. Для них также организовывали теоретические лекции и практические занятия драматургией, театральные игры, мастер-классы по актёрскому мастерству, гриму и сценречи.