Новый Молодёжный театр не сможет провести новогоднюю кампанию в обновлённом после капремонта здании. Первые спектакли состоятся только через год

Ремонт Нового Молодёжного театра на Вагонке завершается, но спектакли на обновлённой сцене зрители смогут увидеть только в следующем творческом сезоне, в сентябре 2024 года. Об этом рассказала депутатам на думской комиссии по соцполитике начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина.

«В Новом Молодёжном театре 30 ноября завершаем капитальный ремонт. Но в него не входит приобретение мебели, поэтому мы обратились к главе города нас поддержать и дать возможность продолжить работать труппе в формате гастролей, пока не завершены все работы», — рассказала Светлана Юрчишина.

Новогоднюю кампанию артисты планировали проводить в родном здании, но планы изменились. По словам Светланы Юрчишиной, в декабре труппа и все сотрудники театра переезжают в отремонтированное здание, но на сцену там пока выйти не смогут.

«Световое и звуковое оборудование — это необходимая часть для постановки и показа спектаклей. Старое оборудование мы не можем использовать, так как мы заявляемся в конкурсный отбор на приобретение нового. Поэтому достигнута договорённость и театр продолжит гастрольную деятельность», — пояснила Светалана Юрчишина.

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» установят световое, звуковое и видеооборудование. Конкурсные процедуры по закупке проведут в мае, и в сентябре 2024 года театр откроет свои двери для зрителей.

Сегодня творческий сезон в театре уже идёт, спектакли Нового Молодёжного можно посетить в отеле Demidov Plaza и администрации Дзержинского района.

Напомним, что ремонт проходит в рамках национального проекта «Культура». Общая стоимость всех работ составляет 372 млн рублей. Подрядчиком является компания «Стройкомплекс».