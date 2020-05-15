Новый многоквартирный дом в посёлке Уралец сдадут в конце сентября 2020 года

В посёлке Уралец полным ходом идёт строительство нового четырёхэтажного дома для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев побывал на стройке и оценил ход работ.

Из тридцати квартир шесть будут однокомнатными, 16 – двухкомнатными и восемь – трёхкомнатными. Сейчас на стройке работают подъёмный кран и автобетоносмеситель, в здании трудятся 36 специалистов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Особенность этого дома в том, что в него въедут участники программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, которые проживают в Уральце и категорически отказались уезжать отсюда, хотя им предлагали расселение непосредственно в городе. Несмотря на сложность с доставкой материалов и некоторое удорожание проекта, в том числе в связи с обеспечением квартир питьевой водой, муниципалитет пошёл навстречу людям, которые не видят своей жизни вне посёлка», – завил глава города Владислав Пинаев.

Единственной сложностью, о которой говорят подрядчики, является удаленность объекта, доставлять все материалы приходится из города или везти из других населённых пунктов области.

«На данный момент основное здание всё смонтировано. Занимаемся сетями электроснабжения и внутренней отделкой помещений. На следующей неделе планируем приступить к инженерным сетям и к концу мая закрыть кровлю», – рассказал заместитель генерального директора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

Согласно графику строительство многоквартирного дома займёт меньше года. Полностью завершить работы на объекте подрядчики обещают к середине сентября. В октябре будущие жильцы должны получить ордеры на квартиры.

Напомним, ЗАО «Стройкомплекс» стала единственным участником электронного конкурса, на возведение двухподъездного дома в посёлке Уралец на улице Кирова, 2. Ей заплатят за работу 68,17 млн рублей из местного бюджета. После ввода здания в эксплуатацию в новые помещения переедут семьи из десяти домов, признанных непригодными для проживания в 2012 году.