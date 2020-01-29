Новый министр экономического развития за неделю в Москве получил 9 автоштрафов

Новый министр экономического развития, бывший губернатор Пермского края Максим Решетников за первую неделю в Москве успел собрать 9 автоштрафов, сообщает пермский штаб политика Алексея Навального.

Ранее штаб выпускал материал о том, на каких автомобилях пермские чиновники передвигаются по Москве, где фигурировал и Mercedes Решетникова. Активисты в своём расследовании называют госномер автомобиля. Они выяснили, что с 16 января автомобиль Решетникова 6 раз превышал скорость (за это ему были выписаны штрафы на 500 рублей каждый), 2 раза автомобиль «был пойман на полосе общественного транспорта» (штрафы по 3 тысячи рублей), ещё 1 штраф выписан за езду по тротуару (1,5 тысячи рублей). Ни один из штрафов сейчас не оплачен.