Новым тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин

Российский футбольный союз сообщил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером сборной России. 52-летний специалист будет совмещать работу в ФК «Ростов» и национальной команде. Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля, его условия уже согласованы. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Валерий Карпин работает в «Ростове» с 2017 года. В минувшем сезоне дончане под его руководством заняли девятое место в РПЛ. Ранее экс-игрок российской сборной тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак». Вместе с красно-белыми он дважды выигрывал серебро чемпионата России (2009, 2011/12).

Напомним, в начале июля РФС разорвал контракт со Станиславом Черчесовым после неудачного выступления на чемпионате Европы.