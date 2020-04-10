Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», — говорится в документе.

Как пишет ТАСС, ранее Самойлова была министром здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Должность директора департамента проектной деятельности Минздрава России она занимала с марта 2020 года.