Новым руководителем исполкома «Единой России» в Нижнем Тагиле стал помощник депутата гордумы Вячеслава Малых

В Нижнем Тагиле сменился руководитель исполкома общественной приёмной «Единой России». Сегодня, 29 мая, на заседании местного политсовета партии стало известно, что Надежду Цикину лишили партийных полномочий. Кресло Цикиной отдали 44-летнему помощнику депутата городской думы Вячеслава Малых — Станиславу Зыкину. За него проголосовали все присутствовавшие на заседании политсовета единороссы. Решение озвучил мэр и секретарь Нижнетагильского отделения ЕР Владислав Пинаев.

«Цикина Надежда Борисовна написала заявление об освобождении от должности исполнительного секретаря и руководителя общественной приёмной местного отделения партии. Станислав Владимирович, поздравляю вас с доверием. Надеюсь, что с вашим приходом работа нижнетагильского отделения “Единой России” улучшится. Сами понимаете те задачи, которые мы проговорили с вами, с коллегами вместе. Позитивные изменения должны произойти в самое ближайшее время», — отметил Пинаев.

Зыкин является членом политсовета Нижнетагильского отделения ЕР с 2018 года и имеет дружественные связи с депутатами-единороссами в городской думе. Он является президентом фонда социальной поддержки работников предприятий железнодорожно-промышленного комплекса Министерства путей сообщения РФ «Железные дороги — Восточный регион». Женат, воспитывает двоих детей.

«Цикина написала заявление только вчера, хотя лишить её полномочий собирались более месяца назад. Поэтому неудивительно, что она не пришла на это заседание, где её хотели поблагодарить за проделанную работу. Но давайте реально смотреть на вещи: её методы работы уже устарели, она не разбирается в современных способах коммуникации и продвижения деятельности партии. Логично, что ей нашли замену. Кроме того, в прошлом году работу отделения проверяла региональная контрольная комиссия. Результаты её были печальны. При этом прибывшим ревизорам не оказали никакого уважения, не помогли получить нужную информацию. Некоторые работники демонстративно сидели и пили чай в своих кабинетах», — рассказал АН «Между строк» один из тагильских единороссов.

Сегодня на заседании политсовета было также рассказано о последних новостях по строительству моста через Тагильский пруд и благоустройству дворов и общественных территорий в городе, о работе исполкома партии за последний месяц. О деятельности «Молодой гвардии» присутствующим поведал руководитель аппарата организации в Нижнем Тагиле и депутат Молодёжного парламента Свердловской области Дмитрий Арды. Летом молодогвардейцы планируют организовать в городе рэп-фестиваль.