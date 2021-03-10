Новым мэром Каменска-Уральского стал выходец из Синарского трубного завода

В Каменске-Уральском избрали нового мэра. Им стал Алексей Герасимов, который ранее был первым заместителем главы города при предыдущем мэре Алексее Шмыкове. За кандидатуру Герасимова 10 марта единогласно проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

Напомним, должность главы Каменска-Уральского стала вакантной после ухода Алексея Шмыкова на работу в правительство Свердловской области. В конце января он был назначен заместителем губернатора.

Из биографии нового мэра известно, что он уроженец Каменска-Уральского, по образованию – инженер, много лет проработал на Синарском трубном заводе. Прошлой весной стал первым заместителем главы города и курировал вопросы городского хозяйства.