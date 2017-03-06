«Известия»: Жители Урала поверили в рубль и стали чаще брать валютные кредиты

Уральский федеральный округ стал лидером по валютному кредитованию, за год объём заимствований в валюте здесь увеличился в 6,6 раза, сообщает газета «Известия».

В целом по России с января 2016 по январь 2017 года объём выданных валютных кредитов увеличился на 45,6%. По мнению экспертов, интерес можно объяснить долгосрочным трендом укрепления рубля.

«Люди видят, что несколько месяцев рубль укрепляется, значит, это может продлиться достаточно долго, а слом тенденции произойдёт очень нескоро. При этом люди не учитывают волатильность валютных курсов вообще и в частности – курса рубля, который находится под большим влиянием внешней конъюнктуры», – отметил управляющий партнёр аналитического центра НАФИ Павел Самиев.

При этом эксперт уверен, что рубль в любом случае начнёт ослабевать.

Всего за январь россияне взяли взаймы в иностранной валюте чуть более 8 млрд рублей, год назад цифра была существенно меньше – 5,5 млрд рублей.

Агентство новостей «Между строк»