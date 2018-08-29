Новые возможности для абонентов «Конвекс»: оплата услуг и цифровое ТВ

Свободное время и впечатления для людей важнее денег, показал мировой опрос международной исследовательской компании GfK. В Конвекс также ценят время и комфорт, поэтому для своих абонентов интернет-провайдер запустил новый личный кабинет абонента.

В личном кабинете можно проверить баланс, включить «отложенный платёж», поменять тариф, оформить подписку на антивирус или дополнительные пакеты каналов. Недавно личный кабинет обновился. Какие появились нововведения, читайте в этой статье.

АДАПТВНЫЙ ДИЗАЙН

Личный кабинет теперь удобно просматривается с любого устройства.

Заходите откуда угодно: со смартфона, ПК, планшета или ноутбука. Если вы сидите с телефона, больше не нужно увеличивать сайт, чтобы найти и нажать на нужный раздел. Все элементы интерфейса уже адаптированы для удобного использования на вашем устройстве.

ДОСТУП ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

Личный кабинет доступен из любого региона, даже за границей.

Если вы уехали в отпуск и отдыхаете в Турции, а мама захотела подключить новый телеканал с сериалами, не переживайте. В холле гостиницы у вас наверняка есть бесплатный вайфай. С его помощью войдите в личный кабинет и заплатите за услуги. Л/к доступен с любого континента.

Вы можете пополнить лицевой счёт в любое время: пока стоите в пробке, ловите рыбу или нянчитесь с детьми. Чтобы заплатить за интернет онлайн, потребуется не более 1 минуты.

УДОБНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ

Оплачивать интернет можно с помощью банковских карт и платёжных систем.

Пользуетесь Сбербанк онлайн или другими онлайн-банками? Согласитесь, оплата услуг через интернет – это очень удобно! Для вас провайдер предусмотрел функцию оплаты по безналу без комиссии. В Конвекс есть возможность оплатить услуги со смартфона картами любого банка и любой платёжной системы, в т.ч. МИР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

Покупать новые телеканалы теперь можно по одному.

Практически любой канал, который транслирует Конвекс, можно купить и добавить к своему основному списку каналов. Если вас интересует конкретный телеканал, выберите его из списка и добавьте себе за символическую плату. На сайте компании вы сможете найти все подробности по добавлению дополнительных каналов.

Узнать подробности о новом личном кабинете и его возможностях можно по телефону +7 (3435) 379-379 или на сайте компании Конвекс.

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