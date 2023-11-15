Новые видеодетекторы появились на подъезде к Нижнему Тагилу

На Южном подъезде к Нижнем Тагилу заработали три видеодетектора транспорта. В перспективе они должны стать частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС), внедряемой Управлением автомобильных дорог Свердловской области. Установка элементов интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Тагиле проведена компанией «УГМК-Телеком» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». «УГМК-Телеком» устанавливает видеодетекторы в Свердловской области с 2020 года, и за это время в Нижнем Тагиле смонтировано 68 систем для мониторинга транспортных потоков. Строительство ещё восьми объектов запланировано на 2024 год.

Видеодетекторы ИТС предназначены для выявления параметров транспортного потока, что позволяет анализировать дорожную ситуацию и вырабатывать своевременные решения по корректировке работы светофоров.

«Видеодетекторы являются важной частью системы мониторинга дорожной ситуации. Они интегрируются в центральное серверное программное обеспечение и позволяют определять интенсивность, пропускную способность, среднюю скорость и плотность транспортного потока», — отметил руководитель группы проектов направления интеллектуальных транспортных систем «УГМК-Телеком» Вячеслав Мальцев.

Управление автомобильных дорог Свердловской области будет использовать весь массив данных, полученных от детекторов, для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и в первую очередь для оптимизации работы светофоров, которые будут настраиваться с учётом интенсивности суточного трафика. Задача повышения безопасности дорожного движения поставлена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.