Новые правила сдачи на права, рост пенсий и пособий: какие изменения в законах начнут действовать в России с 1 апреля

В России с 1 апреля вступит в силу ряд изменений, среди которых — новый регламент экзамена на водительские права, повышение пенсий, изменение стоимости сигарет и частичная отмена «коронавирусных» льгот и правил.

Новые правила сдачи экзамена для получения водительского удостоверения

Новый регламент экзамена на права предполагает, что «площадка» больше не будет отдельным этапом испытания. Вместо этого практические навыки вождения будут оцениваться только в условиях реального дорожного движения. Интересно, что во время экзамена в автомобиле смогут сидеть не только экзаменатор, но и сторонние наблюдатели — как сотрудники автошкол, так и другие водители — это, по мнению МВД, поможет добиться повышения прозрачности экзамена.

Новое правило касается получения прав на управление легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и другим общественным транспортом. Для мотоциклов продолжат действовать прежние нормы.

Пенсии и детские пособия

С 1 апреля начинают действовать новые правила оформления выплат на детей с трёх до семи лет — теперь их размер зависит от доходов семьи. Согласно указу президента, для некоторых семей пособия повысят. Если доход семьи, получающей пособие в размере 50% прожиточного минимума, даже с учётом этого пособия до прожиточного минимума не дотягивает, то пособие увеличивают ещё на 25% — до 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если даже после этого семья остаётся за чертой бедности, добавляют ещё 25% — до 100% прожиточного минимума. В среднем эти суммы составляют 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей соответственно.

Также с 1 апреля повысят выплаты получателям социальных пенсий. Размер индексации составит 3,4 процента и затронет порядка 3,9 миллиона человек. Средний размер выплаты составит 10 843 рубля. Напомним, что социальную пенсию получают люди, у которых нет достаточного стажа для начисления обычной страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.

Отмена коронавирусных льгот

С 1 апреля отменяется ряд льгот, введённых из-за пандемии коронавируса. В частности, люди старше 65 лет больше не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. Кроме того, теперь не действуют рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов пострадавших из-за пандемии, а также запрет регулятора на принудительное выселение должников из их единственного жилья.

Предустановка росийских приложений

С начала апреля вступит в силу законопроект, которым предусмотрена обязательная предустановка российских приложений на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведённые с начала 2021 года. На устройства потребуется загрузить 16 классов программ: приложения от Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», а также «Госуслуг» и платёжной системы «Мир».

Производителям техники за отсутствие предустановки российского софта с 1 июля грозят штрафы: 30–50 тысяч рублей для должностных лиц и 50–200 тысяч рублей для юрлиц.

Возобновление авиасообщения

С 1 апреля возобновляется авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Власти Кипра также разрешили россиянам въезд на остров без ограничений, но после отрицательного теста на COVID-19.

Рост цен на сигареты и пиво

С апреля вводится минимальная розничная цена на табачную продукцию: пачка будет стоить минимум 107,78 рубля. Ещё через год цена поднимется до 111,98 рубля. Введением минимальной цены и постепенным повышением власти намерены бороться с нелегальной продукцией.

Стоимость сигарет рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за тысячу штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. В 2021 году акцизы на табачную продукцию выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

Также с начала апреля в России начинается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года и принесёт за собой рост цен. Основная цель закона — сокращение нелегальной продукции, доля которой, по данным Минпромторга, сейчас занимает до 12% пивного рынка страны. Из-за этого бюджет теряет до 22 млрд рублей в год, сообщает «Российская газета». При этом крепкий алкоголь уже давно продаётся с акцизами, но на пиво это требование не распространялось.

Весенний призыв в армию

1 апреля начинается весенний призыв в Вооружённые силы. В конце марта президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, согласно которому военнослужащими должны стать более 135 тысяч человек. Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.

На военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет. По итогам осеннего призыва в ряды Вооружённых сил были направлены 128 тысяч россиян.