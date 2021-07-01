Новые детские пособия и «Дальневосточный гектар» в Арктике: какие законы вступают в силу в июле

С 1 июля в России произойдут изменения в законодательстве, касающиеся различных сфер общества и категорий граждан. Наиболее важные из нововведений мы собрали в этом материале.

Новые детские пособия

С начала июля вступят в силу законы о новых выплатах, предложенных президентом РФ в Послании: на смену единовременным пособиям придут ежемесячные пособия для женщин, которые встали на учёт в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, а также появятся ежемесячные пособия одиноким родителям, воспитывающим ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет.

Решение о новых выплатах, принятое президентом, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новыми стандартами помощи гражданам.

«Будет помощь государства, и женщина будет понимать, что она может ребёнка оставить, несмотря на проблемы, которые у неё есть. Потому что государство будет помогать. Это будет нашим стандартом оказания помощи в этой ситуации», — сказал Володин.

Запрет на второе гражданство госслужащих

Государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, органов местного самоуправления, военнослужащим Вооружённых сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы, послам и полномочным представителям, главам и заместителям глав Центробанка и Счётной палаты, аудиторам СП, а также губернаторам и региональным депутатам запрещается иметь второе гражданство или постоянный вид на жительство другой страны.

«Это крайне важно: чтобы те, кто работает на свою страну, в интересах своих граждан, имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительство и на гражданства других стран», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Расширение применения карты «Мир»

Обязанность по приёму карт «Мир» с 1 июля распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей. Ранее порог выручки был установлен на уровне 40 млн рублей.

Информирование граждан о положенных льготах

Граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру.

Социальная реклама в интернете

Бесплатно размещать социальную рекламу обязаны все сайты, у которых ежедневная посещаемость превышает 100 тысяч посетителей. Эта обязанность появилась с 1 июля после вступления в силу поправок, внесённых в закон о рекламе (Федеральный закон от 30.04.2021 № 124-ФЗ). Социальная реклама в Сети должна составлять до 5% площадей или времени. Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.

Соцвыплаты на карту «Мир»

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир». Изменение не затронет тех, кому доставка выплат производится через отделения почты и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях без привязанной банковской карты.

Распространение «Дальневосточного гектара» на Арктику

С 1 июля земельный участок можно будет получить в Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Конкретные территории, где будут предоставлять участки, определят местные власти.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях граждане, с 1 февраля 2022 года такая возможность появится у остальных.

Медосмотры для шахтёров

Для работников, занятых на подземных работах, вводятся обязательные предсменные медосмотры, а также, при необходимости, внутрисменные и послесменные. Порядок медосмотров и методические рекомендации по проведению послесменной реабилитации утвердит Минздрав.

Закон также предполагает использование дистанционного контроля за состоянием здоровья работников угольной промышленности, внедрение корпоративных программ укрепления здоровья и создание условий для ведения здорового образа жизни.

Контроль за оборотом гражданского оружия

С начала июля ужесточается контроль за оборотом гражданского оружия. В частности, невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия грозит штрафом: для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, для должностного лица — от 10 до 50 тысяч рублей или же последует дисквалификация на срок от года до трёх лет, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей либо их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток.

Невыполнение предписания сотрудника Росгвардии повлечёт штраф для граждан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к конфискации оружия.

Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, будет наказываться штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч рублей либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до трёх лет.

Компенсации семьям погибших силовиков и пожарных

Вводится ежемесячная компенсация семьям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также таможни и федеральной противопожарной службы, погибших из‑за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Она будет рассчитываться в виде разницы между приходившейся на их долю частью денежного довольствия, которое получал погибший, и назначенной им пенсией по потере кормильца.

Использование контрольно-кассовой техники

ИП, не имеющие работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять контрольно-кассовую технику.

Переводы без открытия банковского счёта

Резиденты вправе осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг. Исключение — оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ведение внешнеторговой деятельности, договоры займа. Указанные ограничения приёма электронных средств платежа не распространяются на платёжные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платёжной системы.

Расширение возможностей участников публичных слушаний

Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн. Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.

Предустановленные отечественные приложения

Предустановленное программное обеспечение на гаджетах с выходом в интернет должно обеспечивать возможность использования по умолчанию поисковика, страной происхождения которого является РФ или другие государства — члены ЕАЭС. Одновременно вводятся штрафы за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО при несоблюдении установленных требований: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

Вводится учёт древесины

Определены виды древесины, которые подлежат учёту. Не допускается их транспортировка, хранение, производство продукции переработки, если сведения о древесине не внесены в госреестр.

Есть исключения — в частности, эти требования не касаются транспортировки древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

Изменения в сфере сельского хозяйства

Один закон позволит заключать более доступные договоры сельхозстрахования с господдержкой в случаях, когда события природного происхождения повлекли за собой введение ЧС регионального, межрегионального или федерального характера. Устанавливается размер субсидии, которую государство выдаёт страховщикам для компенсации выплат.

Вторым законом вводятся основные положения о федеральном госконтроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Производство и оборот этилового спирта

Лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выдадут, если у претендента есть непогашенная на дату поступления заявления недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности превышают 3 тысячи рублей.

Валютные операции

Резиденты, проводящие в РФ валютные операции и получившие доступ к системе «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, должны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию об осуществлении такой деятельности.

Новые требования к МФО

Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей.

Раньше требования к таким компаниям не были высокими: уставной капитал мог быть 10 тысяч рублей. Сейчас планируется поэтапно его увеличить вплоть до 5 млн рублей в 2024 году. Мера позволит повысить ответственность микрокредитных компаний и отсеять нечестных игроков.

Кроме того, с 9 июля вступает в силу запрет на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ

Россиянам запрещается участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций и за пределами страны. Также вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций для осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства.