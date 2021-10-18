Общество

Новую выплату в 10 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры с инвалидностью

18.10.2021 15:43

С 18 октября одна из категорий пенсионеров получит выплату в 10 тысяч рублей.  Пособие является целевым и выплачивается раз в год. На него возможно будет приобрести технические средства реабилитации (ТСР).

«Если гражданину с инвалидностью полагаются ТСР, то он может через портал госуслуг подать заявление и приложить все необходимые документы. Запрос будет направлен в нужное отделение соцзащиты, когда по результатам рассмотрения заявки гражданину придёт направление на получение ТСР», — говорит ФАН пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Заявление можно оформить на сайте госуслуг. На его основании пенсионеру предоставляется сертификат на сумму 10 тысяч рублей, которые можно потратить на приобретение нужной техники.

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