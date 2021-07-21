Новостройки в Нижнем Тагиле подорожали на 15,7% за год

В Нижнем Тагиле новостройки подорожали на 15,7% с апреля 2020 года. В среднем по всем городам России рост цены «квадрата» составил 32,9%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на федеральный портал «Мир квартир».

Специалисты портала сравнили уровень цен в 70 российских городах с начала апреля 2020 года по конец июня 2021-го. Выяснилось, что в четырёх городах цены выросли больше чем наполовину: в Сочи — на 57,4%, в Севастополе — на 56,6%, в Омске — на 54,3%, в Саратове — на 53,1%.

Нижний Тагил вошёл в число аутсайдеров рейтинга. Цены на новостройки в нашем городе подросли лишь на 15,7%. Ниже Тагила в рейтинге оказались Уфа, в которой квартиры подорожали на 12,6%, и Магнитогорск — там цены поднялись на 5,3%.

«Очевидно, что в городах с дорогой недвижимостью, где средняя цена квартиры превышает 5 млн рублей (а таких 15 в нашем списке из 70 городов с населением более 300 тысяч человек), покупательский спрос пойдёт на убыль и цены перестанут расти безумными темпами», — считает Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир».

В остальных населённых пунктах, особенно с относительно низкой ценой недвижимости, подорожание продолжится, считает эксперт. Продолжит сокращаться и средняя площадь предлагаемой квартиры: граждане станут подбирать квартиру поменьше, чтобы уложиться в бюджет, а застройщики начнут уменьшать размеры жилых проектов.