Новогодний weekend с 1 по 8 января: праздничные выходные на природе, забег обещаний, кинопоказы и много музыки 

Впереди новогодние каникулы. И провести их надо интересно и содержательно, чтобы, хорошо отдохнув в эти праздничные выходные, вернуться полными сил к повседневным делам. Большая подборка событий первой недели года поможет вам определиться с тем, куда отправиться.

1. Забег обещаний (12+)

1 января в 12:00

старт от Нижнетагильского цирка

Традиционный забег движения I Love Running пройдёт по всей России уже в девятый раз. В нём могут принять участие все желающие. Необходимо будет преодолеть символическую новогоднюю дистанцию в 2023 метра. По правилам забега участники перед стартом записывают на своём номере обещания самим себе на предстоящий год. Для того чтобы выйти на старт 1 января, необходимо зарегистрироваться на сайте.

2. Новогодний праздник для взрослых и детей «Валенки» (0+)

5 января в 16:00

в этнопарке «Ермаково городище»

Гостей мероприятия ждёт встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими волшебными героями. В праздничной программе будут танцы, новогодние забавы, пиротехническое шоу, салют и подарки.

3. Выходные в «АртРезиденции» (6+)

С 2 по 6 января

в «АртРезиденции» в Черноисточинске (Кирова, 2а)

Чтобы интересно провести праздничные выходные, отправляйтесь всей семьёй в Черноисточинск. Там можно подняться на вершину горы Заводской, зайти на территорию старого Демидовского завода и посетить единственный на Урале музей наличников, создать уникальную вещицу на мастер-классе, насладиться выступлением самобытного детского кукольного театра и приобрести авторские сувениры. Подробная информация размещена в группе резиденции в соцсети «ВКонтакте».



Фото: креативный кластер в Чёрной во «ВКонтакте»



4. Новогодняя супердискотека (18+)

4 января в 20:00

в ресторане «Огни Востока»

В этот вечер на сцене выступит кавер-группа «Формат звука», а также гостей мероприятия ждёт развлекательная программа от ведущего Ильи Сакова и дискотека от DJ Dmitry Fresh. Купить билеты можно на сайте.

5. Рок-концерт в К2 (18+)

3 января в 18:00

в концерт-холле К2 (Трикотажников, 1, к. 2)

На концерте выступят группы UFA, «EX-ЛЮБОВЬ», «Ансамбль имени Тимирязева» и «Парашют». На выступлении будут конкурсы, много рейва и слэма.

6. Вечера в баре (18+)

По вечерам в баре «Гора» (Огаркова, 2)

3 января в баре выступит популярная тагильская кавер-группа «Контрабанда». 4 января на сцену выйдет коллектив «Третья цифра». 6 января отгремит проект «Гора песен», а 7 января в баре сыграет Сергей Шамонин.

7. Концерт «Белый лист» в музее искусств (0+)

4 января

в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В этот вечер в стенах музея тагильские музыканты Сергей Шамонин и Антон Серебренников исполнят уютные и душевные зимние песни под гитару. Прозвучат композиции на стихи Леонида Дербенёва, Евгения Евтушенко, Сергея Трофимова и других авторов.

8. Экскурсии и мастер-классы в музее искусств (0+)

С 3 по 8 января

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

3 января в 15:00 здесь пройдёт экскурсия по выставке живописных полотен Зураба Церетели «Этот прекрасный мир» (12+). 4 января в 14:00 для гостей музея проведут мастер-класс «Кролик. Сухое валяние», в 15:00 можно будет сделать браслет в технике макраме. 5 января в 11:00 для маленьких посетителей музея подготовили экскурсию по выставке «Играю, изучаю, размышляю» (0+), в 13:00 — мастер-класс «Открытка для праздников». 6 января в 15:00 пройдёт лекция «Символика снега в кино», в 16:00 — мастер-класс «Заяц — символ года». 7 января в 12:00 можно попасть на экскурсию и увидеть жемчужину коллекции музея — «Тагильскую Мадонну». В последний день каникул, 8 января, в 14:00 состоится мастер-класс «Снежные забавы».

9. Новогодние каникулы в музее-заповеднике (0+)

С 2 по 8 января

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

В эти дни на разных площадках музея гостей ждёт разнообразие новогодних мастер-классов, интерактивных мероприятий и экскурсий. Здесь можно будет создать новогодние украшения на ёлку, узнать, что означает фраза «играть в бирюльки», попасть на урок каллиграфии в музей имени Бондина и многое другое. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться в группе музея.

10. Рождественские встречи в мастерской Олеси Перминовой (0+)

С 2 по 8 января

в мастерской Олеси Перминовой (Захова, 10а)

На протяжении всех новогодних каникул в мастерской будут проходить мастер-классы по мозаике, изготовлению ёлочных игрушек, макраме, изделий из шерсти, а также росписи имбирных пряников и многое другое. Тагильчане могут выбрать понравившийся мастер-класс по ссылке.

Фото: мастерская Олеси Перминовой во «ВКонтакте» Фото: мастерская Олеси Перминовой во «ВКонтакте»

11. Рождество для детей в Demidov Plaza (6+)

7 января в 12:30

в отеле Demidov Plaza

Подарить своему ребёнку праздник можно на развлекательной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Маленьких гостей и их родителей ждёт бумажное шоу, яркие фотографии в новогодней фотозоне, праздничный обед и приветственный напиток для родителей.

12. Документальное кино в «Красногвардейце» (16+)

6 и 8 января в 18:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Кинотеатр «Красногвардеец» покажет в эти праздники два фильма в рамках масштабного федерального проекта по развитию проката документального кино «СТРАНА.DOC». Документальный фильм «Рок за гранью» об известных фигурах русского рока в период застоя и после распада СССР, а также анимадок «Пелевин» о жизни одного из самых успешных современных российских писателей, скрывающегося от фото- и видеокамер.

13. Фильм «Чебурашка» (6+)

С 1 января

в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр»

Новая лента отечественного проката напомнит историю одного из самых очаровательных героев советской мультипликации — Чебурашки. На этот раз необычный персонаж окажется в тихом приморском городке. Здесь ему встретится нелюдимый старик-садовник, модная дама и её капризная внучка, а также мальчик, который ни с кем не разговаривает, и его мама, которая варит самый вкусный на свете шоколад.