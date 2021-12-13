Новогодний клип записали осуждённые тагильской колонии № 12

В исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила осуждённые сняли новогодний клип. Видеоролик был создан для конкурса на лучшее музыкальное поздравление, который объявил оператор связи среди учреждений ФСИН России.

Музыку и слова сочинили заключённые Александр Заяц и Евгений Кудрин. Также в ролике использован видеоряд из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, клип создан при поддержке воспитательного отдела ИК-12.