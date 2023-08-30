Новое прочтение «тагильской розы» в арт-проекте «Инсайт». В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка Анжелики Южаковой

В Нижнем Тагиле в музее изобразительных искусств вчера, 29 августа, состоялось открытие выставки работ председателя Нижнетагильского отделения Союза художников России Анжелики Южаковой «Инсайт». Для автора, больше известного своими скульптурными проектами, это попытка попробовать себя в другом жанре и стиле.

«Для меня это откуда-то сверху пришедшее решение, совершенно неожиданное, настоящий инсайт (озарение, вдохновение. — Прим.ред). Желание сделать что-то подобное было давно, идея проекта вынашивалась несколько лет, но выставка планировалась изначально в другом ключе. По ходу работы на проектом я видоизменила замысел и в итоге получила то, что хотела», — делится с АН «Между строк» Анжелика Южакова.

Главным мотивом выставки является «нижнетагильская роза» как основной элемент знаменитой лаковой росписи по металлу в новой трактовке. Также в экспозиции представлены прежние работы автора. Это живописные картины и арт-объекты.

Арт-объект «Роза», сделанный из фанеры и дерева, представляет собой объёмный экспонат, выполненный в базовой технике уральской росписи с преобладанием белого пятна как символа «недосказанности в жизни». Композиции «Дом художника» и «Дом Худояровых» выполнены из текстурного дерева в сочетании с металлом и масляной росписью. По замыслу художника, достигается эффект объёма и создаётся уральский колорит.

Один из ярких арт-объектов экспозиции «Кристаллография» сделан в виде рубленого дерева, напоминающего древних идолов. Работа выполнена с использованием обожжённого дерева и техники уральской подносной росписи. Здесь, по замыслу автора, соединяются языческое прошлое Урала и один из его культурных символов.

Работа «Океан» представляет собой объёмную абстрактную композицию с элементами мозаики. Она расписана маслом и сделана из пластика, металла и дерева. В «Океане» есть металлические острова с прозрачными декоративными камнями, они хорошо сочетаются с разными оттенками «воды».

«Самое гениальное — это простота. С возрастом происходит переосмысление жизни. И когда я задумалась над названием выставки, решила сделать акцент именно на простом. “Инсайт” отлично передаёт энергетический посыл моих работ», — отмечает Анжелика Южакова.

На открытии выставки был ажиотаж. Многие гости пришли с огромными букетами цветов, зная, что Анжелика их очень любит. Все посетители стремились прикоснуться к творчеству художницы и побеседовать с автором. В завершении вечера состоялся банкет для всех желающих с игристым вином и фруктами.

Выставку «Инсайт» можно будет посетить до 24 сентября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств по адресу Уральская, 7.