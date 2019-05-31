Новое оборудование на ЕВРАЗ НТМК

В соответствии с российским законодательством при реализации промышленных проектов, связанных со строительством нового и реконструкцией существующего производства для освоения новых технологий, должно учитываться мнение широкой общественности. Предлагаем вашему вниманию характеристики работы строящегося комплекса газотурбинной расширительной станции (ГТРС) доменной печи № 7 АО «ЕВРАЗ НТМК» (622025, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1, e-mail: ntmk@evraz.com).

Для реализации инвестиционного проекта будет построен комплекс газотурбинной расширительной станции, в котором смонтируют газовую утилизационную бескомпрессорную турбину ГУБТ-16, синхронный трёхфазный генератор и энергетические сети. Комплекс будет оснащён современными автоматическими системами газоанализа и пожаротушения внутренних помещений станции.

Газовая турбина предназначена для выработки электроэнергии за счёт утилизации потенциальной энергии колошникового газа, в виде избыточного давления, доменной печи № 7 и передачи полученной электроэнергии в систему электроснабжения комбината. Подобное оборудование на ЕВРАЗ НТМК устанавливается впервые и отвечает самым современным экологическим требованиям.

В настоящее время ЕВРАЗ НТМК на 75% обеспечивает потребности комбината собственной электроэнергией. Проектом предусматривается выработка 278 тыс. кВт⋅ч в сутки электроэнергии, что составит 97 млн кВт⋅ч энергии в год. Запуск турбины позволит обеспечить около 30% энергии, затрачиваемой на нагнетание воздушного дутья в доменную печь, что снизит зависимость комбината от внешних поставщиков.

Реализация данного проекта не предусматривает увеличение производительности доменного производства комбината и изменения технологии производства чугуна. Данная технология направлена на повышение энергоэффективности производства и увеличение собственной генерации за счёт использования вторичных энергоресурсов.

Сточные воды от ГТРС будут поступать на очистку в существующий грязный оборотный цикл (ГОЦ) доменных печей. Реализация проекта не меняет проектную производительность ГОЦ.

При эксплуатации ГУБТ-16 новых выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ не будет.

Комбинат планирует провести работы по подготовке площадки под строительство. Сейчас заключаются контракты на поставку оборудования, завершается процесс подготовки проектной документации.

Данное техническое решение позволит снизить себестоимость продукции, сэкономить на приобретении электроэнергии и не оказывает дополнительного антропогенного воздействия на окружающую среду.

Стоимость проекта — 18 миллионов долларов. Запуск турбины запланирован на вторую половину 2020 года.

Свои вопросы/предложения вы можете задать в период с 03.06.2019 по 30.06.2019 г с 8.00 до 16.45 по будним дням по телефону (3435)49-82-79, Александр Владимирович.