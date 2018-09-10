Новое мобильное приложение для физических лиц — в подарок ко дню рождения банка «НЕЙВА»

Банк «НЕЙВА» совместно с компанией разработчиков мобильных приложений KODE стартует с новым мобильным приложением для физических лиц. Современный дизайн, быстрый вход в приложение — это то, что так долго ждали наши клиенты, и у нас сегодня есть возможность порадовать вас новинкой.

На начальном этапе запущены все основные платёжные сервисы, которые нужны клиентам в оперативном режиме:

— оплата различных услуг (сотовый, интернет, ЖКХ и т. д.);

— внутрибанковские переводы по номеру счёта/телефона/карты;

— переводы с карт VISA на карты VISA и МИР любых банков;

— а также погашение кредитов и пополнение вкладов.

Конечно, это только начальный список разработанного функционала и приложение будет постоянно дополняться, чтобы обеспечить клиентам все необходимые сервисы управления деньгами в любой момент времени в любой точке мира.

В зависимости от модели телефона заходите в App Store или Google Play, набирайте «НЕЙВА», устанавливайте приложение «Нейва Банк 2.0» и… пользуйтесь!