Новая роспись купола и паркет из 15 видов дерева. Дворец культуры металлургов на Тагилстрое отреставрировали к 70-летнему юбилею

К 70-летнему юбилею Дворца культуры металлургов на Тагилстрое ЕВРАЗ НТМК отреставрировал центральное фойе учреждения и приобрёл новое световое оборудование, что обошлось компании почти в 15 млн рублей, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

Сегодня во дворце работает шесть творческих коллективов. Это вокальные и танцевальные студии, школа балета, драматическая студия, в которых занимаются более 1000 воспитанников. За последние несколько лет артисты Дворца культуры завоевали сотни различных наград, десятки Гран-при престижных фестивалей и конкурсов.

«Во Дворце культуры металлургов всегда работали и работают одарённые творческие люди, энтузиасты своего дела. Именно благодаря профессионалам к каждому творческому сезону здесь открываются новые проекты, при этом успешно действуют коллективы с многолетней историей. ДК ЕВРАЗ НТМК — центр притяжения не только металлургов, но и всех жителей Нижнего Тагила, которые с удовольствием посещают проходящие здесь мероприятия», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

В ходе ремонта в центральном фойе дворца обновили купольную роспись, отреставрировали колонны и паркет из 15 видов дерева.

Дворец культуры металлургов построен в стиле неоклассицизма в 1952 году. Он был признан лучшим архитектурным сооружением СССР, входил в число крупнейших Дворцов культуры Урала и получил первую премию Совета министров РСФСР.