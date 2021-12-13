Новая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет пасмурной и тёплой

Предстоящая неделя в Нижнем Тагиле будет пасмурной, но тёплой. На дорогах возможно появление гололеда, сообщают синоптики Уральского гидрометцентра.

13 декабря днём будет –10 градусов, ночью — до –11. Во вторник, 14 декабря, в городе пройдёт небольшой кратковременный снег, столбики термометров поднимутся днём до –6 градусов. В среду, 15 декабря, синоптики обещают днём –5 градусов, ночью — около –7 и небольшой снег.

С четверга по воскресенье в Нижнем Тагиле температура не опустится ниже –9 градусов. В целом ожидается тёплая и снежная погода. При этом солнечных дней на этой неделе не будет.