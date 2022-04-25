Новая неделя в Нижнем Тагиле будет тёплой и облачной

Синоптики Уральского гидрометцентра обещают жителям Нижнего Тагила с понедельника по пятницу облачную погоду, а в выходные — солнечную.

Сегодня, 25 апреля, синоптики прогнозируют тёплую облачную погоду. Днём ожидается до +14°C. Ночью похолодает до 0°C. Осадки с вероятностью 64%, ветер 2 м/с. 26 апреля, во вторник, ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Температура воздуха днём до +17°C, ночью термометры покажут до +10°C, ветер 3 м/с. В среду, 27 апреля, также будет пасмурно, вероятность осадков до 60%, температура воздуха составит +21°C в светлое время суток. Ночью похолодает до +11°C.

28 апреля, в четверг, синоптики прогнозируют большую вероятность осадков — 83% и +16°C днём, +2°C ночью. В пятницу, 29 апреля, ожидается пасмурная погода и понижение температуры до +9°C днём и –2°C ночью.

В субботу, 30 апреля, днём столбики термометров поднимутся до +10°C. Ночью температура воздуха составит –2°C. В воскресенье, в первый майский день, днём ожидается сухая и солнечная погода, дневные температуры приблизятся к отметке +10°C, ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.