Новая неделя в Нижнем Тагиле будет прохладной, но солнечной

Синоптики Уральского гидрометцентра обещают жителям Нижнего Тагила прохладную погоду. В ночное время сохранятся минусовые температуры до –5°C.

Сегодня, 18 апреля, синоптики прогнозируют прохладную и облачную погоду. Днём до +4°C. Ночью похолодает до –5°C. Возможны кратковременные дожди, ветер юго-восточный от 4 до 9 м/с.

19 апреля, во вторник, ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём не поднимется выше +8°C, ночью термометры покажут до +1°C. В среду, 20 апреля, также будет пасмурно и без осадков, температура составит +6°C в светлое время суток. Ночью похолодает до +2°C.

21 апреля, в четверг, синоптики прогнозируют переменную облачность и +3°C днём, –3°C ночью. Пятница, 22 апреля, порадует тагильчан более солнечной погодой без осадков и температурой воздуха днём +4°C. Ночью ожидается –4°C.

В субботу, 23 апреля, днём столбики термометров поднимутся до +4°C. Ночью температура воздуха составит –3°C. В воскресенье, 24 апреля, днём ожидается сухая и солнечная погода, дневные температуры приблизятся к отметке +7°C.

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