«Новая газета» сообщила о «завозе» иностранных наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию

«Новая газета» опубликовала расследование о представителях международной общественности, приезжавших в Россию летом 2020 года для наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию.

Вместе с центром «Досье» «Новая газета» нашла список международных экспертов, опираясь на данные отчёта о поездке, опубликованного одним из наблюдателей — депутатом Европарламента Тьерри Мариани. В нём отмечалось, что одним из рейсов, которыми Мариани добирался из Парижа в Россию, был рейс № U68351 из Москвы в Минск. Издание выяснило, что этот номер принадлежал чартерному рейсу аэробуса А321. Центр «Досье» получил полётный список чартера, в который вошло около 70 человек из 29 стран — именно они и были экспертами на голосовании.

Самая большая делегация — из Франции, 16 человек, все — ультраправые националисты из «Национального объединения» Марин Ле Пен. Они оценивали, как голосование проходило в Крыму, впечатления у депутатов остались «превосходные».

Вторая по численности группа — из Сербии, в неё вошли шесть человек, среди которых — Дамьян Йович и Никола Савич. В российской прессе их называют заместителями директора Канцелярии по Косово и Метохии, но на сайте ведомства их имён нет, а в пресс-службе не смогли объяснить, кто эти люди. Ещё пять наблюдателей приехали из Афганистана (они проверяли Москву и Нижний Новгород), трое наблюдателей, прилетевших из ФРГ, оказались членами ультраправой «Альтернативы для Германии» и выступающего за восстановление Пруссии «Прусского общества Берлин — Бранденбург».

По данным «Новой газеты», в комиссию также вошли эксперты из Италии, Латвии, Австрии, Узбекистана, сотрудники посольств из африканских стран и несколько проживающих в Москве экспатов.

Кроме того, план посещения избирательных комиссий экспертами составлялся ещё до их приезда, рассылался вместе с приглашениями и включал в себя точное время и адреса посещения. Издание не обнаружило в расписании наблюдателей временных участков «на пеньках».

Из приглашения на имя евродепутата Тьерри Мариани «Новая газета» узнала, что расходы по пребыванию иностранцев в России оплачивала Общественная палата. В палате на запрос издания ответили, что предложения по участию иностранных гостей «поступали от непосредственно желающих, а также различных общественных объединений и некоммерческих организаций», «возможность посетить Россию нашли свыше 50» экспертов, а расходов по финансированию «Россия не несла». В авиакомпаниях «Уральские авиалинии» и «Северсталь» отказались назвать заказчиков чартерных рейсов, в МИДе и Госдуме изданию на вопросы об оплате не ответили.

«Новая газета» отправила около пятидесяти запросов экспертам, чтобы узнать, кто их приглашал и оплачивал поездку, но не получила ни одного ответа. Издание считает, что большинство из них вновь прилетят в Россию осенью 2021 года на выборы в Госдуму в качестве наблюдателей.