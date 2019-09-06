«Новая газета» рассказала об инструктаже для петербургских избиркомов по «поддержке» нужных кандидатов 

«Новая газета» опубликовала аудиозапись инструктажа для сотрудников избиркомов Санкт-Петербурга, на которой членам избирательных комиссий рассказали о методах махинаций на выборах.

Источник газеты указал, что в комиссию пришёл неизвестный мужчина около 30 лет, который прочитал лекцию, как «помочь» нужным кандидатам, не привлекая внимания общественных наблюдателей.

Продолжительность лекции составила около часа, имя посетившего комиссию человека не называлось. Лектор заявил, что камеры не проблема: Центризбирком может выдавать записи только по решению суда, которое принимается только на основании обоснованной жалобы. Они, по его словам, будут все отбиваться. Главная проблема — это наблюдатели.

Также он предложил распределить часть голосов нужным кандидатам через надомное голосование пожилых. Если наблюдатели отправятся вместе с командой избиркома, то он предложил разделить сотрудников на несколько команд: этим путём можно набрать не более 15% голосов.

Остальные голоса формируются при подсчёте бюллетеней. Лектор рассказал, что после завершения голосования документы должны сортироваться по фамилиям кандидатов с галочками. Несмотря на это, избиркомы складывают всех вместе, после чего начинают подсчёты; он заявил, что это не является нарушением закона.

Во время подсчёта он предлагает разделиться на «чтецов», оглашающих результаты, и «писарей», отмечающих их: это позволит перераспределять голоса нужным образом. Мужчина указал, что наблюдатели обычно следят за чтецами, что даёт возможность писарям приписывать голос нужному кандидату. В случае большого количества наблюдателей следует разделиться на несколько групп чтецов и писарей. Тогда они не смогут наблюдать за всеми одновременно.

Также мужчина заявил, что наблюдателям можно предложить деньги, чтобы они не контролировали процесс. Он заявил, что достаточно пяти тысяч рублей и предложить вечером отдать протокол голосования. Лектор подчеркнул, что все средства на выборы заложены в бюджете избиркома и он «достаточен, чтобы попытаться договориться с самыми скандальными».

Мужчина, проводивший лекцию, указал, что все методы работы уже давно известны.