«Новая газета» опубликовала манифест «Против конституционного переворота и узурпации власти»

«Новая газета» опубликовала «манифест граждан России» против конституционной реформы, предложенной президентом Владимиром Путиным.

Манифест подписали журналист Илья Азар, муниципальный депутат Юлия Галямина, экономист Сергей Гуриев, правозащитник Сергей Давидис и другие.

В документе говорится, что сейчас в стране происходит конституционный переворот, цель которого — «пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррупционного режима». Для этого «придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции». Авторы письма отмечают, что у многих из них есть серьёзные претензии к действующей Конституции, но изменение текста основного закона «под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти».

«Организаторы переворота убирают приоритет международных обязательств России, уничтожают автономию местного самоуправления, сокращают разделение властей, прежде всего независимость суда, закрепляя в Основном законе антиконституционную практику власти. А также создают новый, неподконтрольный обществу государственный орган управления — Государственный совет», — говорится в манифесте.

По мнению авторов, в текст Конституции «намеренно закладываются серьёзные противоречия, которые приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя».

«Именно поэтому мы, граждане России, подписавшие этот манифест, призываем всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к нашему заявлению и принять участие в массовой общественной кампании», — заключают они.

Подписаться под манифестом может любой желающий.

Напомним, 15 января, во время послания Федеральному собранию, Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки предполагают ужесточить требование к кандидатам в президенты, закрепить статус и роль Госсовета и ограничить приоритет международного права. Через несколько дней соответствующий законопроект Путин внёс в Госдуму, 23 января он был принят в первом чтении. По информации СМИ, всероссийское голосование по поправкам пройдёт 12 апреля.