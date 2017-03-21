«Новая газета»: Bombardier лоббировала снятие санкций с Якунина в обмен на выход на рынки СНГ

Канадская транспортная компания Bombardier использовала связи с соратниками бывшего главы РЖД Владимира Якунина для выхода на рынки СНГ, а в обмен лоббировала исключение Якунина из санкционных списков Канады. Об этом пишет «Новая газета».

Совместно с журналистами Центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), шведского общественного телевидения SVT, новостного агентства TT-news и «Радио Канады» «Новая газета» изучила материалы уголовного дела шведской «дочки» Bombardier – «Бомбардье транспортейшн». По указанному делу о взятках в начале марта в Швеции был арестован россиянин Евгений Павлов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Бомбардье Транспортейшн».

Издание указывает, что шведская полиция сейчас рассматривает контракт «Бомбардье транспортейшн» по реконструкции железной дороги в Азербайджане. Полицейские считают, что «Бомбардье» напрямую участвовала в написании тендерной документации, благодаря чему выиграла конкурс, хотя и не предложила самую низкую цену.

«Новая газета» приводит подтверждающие цитаты из переписки Павлова, который указывает, что Азербайджанские железные дороги и местные представители Всемирного банка «готовы составить конкурсные документы так, чтобы "Бомбардье" подходила по всем условиям».

«Наши партнёры просят держать наши переговоры в тайне, поэтому и внутри компании нам нужно сохранить этот секрет. Для того чтобы помочь сотрудникам Азербайджанских железных дорог составить “правильную” тендерную документацию, я предлагаю создать группу из сотрудников, которым мы можем доверять», – отмечал Павлов.

Компания «Бомбардье Транспортейшн» упоминалась в «панамском архиве» в связи с сомнительными сделками, которые она заключает с офшорами, связанными с Алексеем Крапивиным, сыном близкого знакомого Якунина. В частности, офшоры Крапивина поставляли оборудование «Бомбардье транспортейшн» для государственных проектов РЖД.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: TT News Agency