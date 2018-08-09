Nosovlive. Перед выборами губернатора Сергей Носов завёл аккаунты в Facebook, Instagram и «ВКонтакте»

Экс-мэр Нижнего Тагила, врио губернатора Магаданской области Сергей Носов в преддверии сентябрьских выборов завёл личные страницы сразу в нескольких соцсетях. Аккаунты политика в июле появились в Facebook, Instagram и в соцсети «ВКонтакте». Их ленты наполнены постами с фотографиями и видео встреч Носова с жителями региона. В соцсети «ВКонтакте» у Носова пока всего 22 подписчика, в Facebook — 362, в Instagram — 2662.

«Глава региона принял участие в эвенском празднике #Бакылдыдяк. Праздник первой рыбы прошёл на Нюклинской косе. Сергей Носов вместе с представителями северных народов “зажёг священный огонь”, “поклонился духу моря” и “покормил сеть” для привлечения большого улова», — сообщается, например, под фотографией Носова с ребёнком на руках.

На страничках Носова много его эмоциональных цитат с критикой работы подчинённых. Под раздачу, судя по постам, попадают многие региональные чиновники.

«Если не хватает врачей, будем привлекать из других регионов. Привлекать из расчёта, что часть имеющихся специалистов работают как из-под палки. Не хотят работать — вручим билеты на пароход, и в Находку!» — сказал Сергей Носов во время приёма жителей по личным вопросам.

«С первого месяца работы я увидел, что региональный бюджет был свёрстан неадекватно. На ремонт аварийного жилого фонда, а также на переселение людей из ветхих домов — денег нет! Пришлось срочно решать вопрос с недофинансированием жизненно важных отраслей», — отметил глава региона уже на встрече с жителями в ДК Сусумана.

Также в июле у бывшего тагильского мэра заработал сайт nosovlive.ru. На нём можно найти фото и видео, биографию, высказывания и интервью Сергея Носова. Предусмотрен механизм обратной связи — можно написать врио губернатора письмо. На сайте даже предлагается подписаться на рассылку новостей о деятельности Носова в WhatsApp.

Напомним, впервые у Сергея Носова появилось своё представительство в социальной сети «ВКонтакте» в 2016 году. Первый пост на странице под названием «Глава-Города Нижний-Тагил» в виде фотографии улыбающегося градоначальника был создан 20 октября. Следующим стал репост фильма «Хочу жить в Тагиле», третьим — ролик с нарезкой видов Нижнего Тагила с высоты полёта квадрокоптера. В последнем посте от 25 ноября 2016 года мэр Носов обратился к жителям города. Он объяснил причины создания страницы в соцсетях, а также пригласил в паблик «Нижний Тагил. Моногород» для помощи в формировании долгосрочной программы развития города. С тех пор наполнением и популяризацией страницы больше никто не занимался.

28 мая президент РФ Владимир Путин назначил Носова врио губернатора Магаданской области. После этого он написал заявление об отставке с поста мэра Нижнего Тагила. Выборы главы Магаданской области состоятся 9 сентября этого года.