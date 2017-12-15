Носов: Мэрия Нижнего Тагила не будет агитировать за Путина

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что с понедельника, 18 декабря, город начнёт готовиться к президентским выборам. Напомним, сегодня Совет Федерации назначил проведение выборов главы государства на 18 марта.

Как уточнил Сергей Носов, подготовка кампании и голосования будет сосредоточена не на переизбрании главного претендента — действующего президента Владимира Путина, а на обеспечении «свободного волеизъявления всех жителей Нижнего Тагила».

«Мы работать будем не по организации выборов Владимира Владимировича Путина. Мы будем работать над организацией выборов президента Российской Федерации, над обеспечением свободного, комфортного волеизъявления всех жителей Нижнего Тагила», — цитирует Сергея Носова портал Tagilcity.ru.

8 декабря глава Нижнего Тагила предложил участникам городского слёта некоммерческих организаций поддержать выдвижение Владимира Путина на президентских выборах, если тот примет решение идти на них не от партии, а самовыдвиженцем. О своём решении президент объявил в четверг, 14 декабря, в ходе большой пресс-конференции. Теперь его должна выдвинуть инициативная группа из 500 человек, а затем Путин должен будет собрать за себя в регионах 300 тысяч подписей.

Интернет-газета Znak.com сообщала со ссылкой на источники в АП, что кураторы кампании Путина считают ненужной и даже вредной агитацию за него региональных политиков.

О своём участии в выборах президента, помимо Владимира Путина, ранее заявляли Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и журналистка Ксения Собчак. Оппозиционер Алексей Навальный с конца 2016 года также ведёт предвыборную кампанию по выдвижению в президенты, при этом в 2017 году Навального повторно осудили по тяжкой статье, что по закону запрещает ему выдвигаться. Алексей Навальный считает такой запрет антиконституционным, а также указывает на то, что ЕСПЧ признал первый приговор по «делу Кировлеса» неправосудным, но кировский суд повторно вынес практически аналогичное решение.