Носорог-рекордсмен. В Нижнем Тагиле артисты цирка и четвероногие артисты поставили личные рекорды в Международный день цирка

В минувшую субботу в Нижнетагильском цирке в рамках празднования Международного дня цирка состоялась акция «Парад рекордов» (0+).

«Росгосцирк во Всемирный день цирка в филиалах компании по всей стране запустил акцию "Парад рекордов". В этот день артисты Росгосцирка поставили личные рекорды на цирковых манежах. Цирк — это преодоление человеческих возможностей, достижение грандиозных высот и раскрытие невероятных способностей животных. Сегодня мы ещё раз в этом убедились», — говорит директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

Акробаты-вольтижёры под руководством Владимира Вавилова исполнили трюк «Впрыжка». Во время полёта верхнего, который исполняет заднее сальто, на плечи к нижнему запрыгнул ещё один акробат и сразу же принял верхнего на плечи. Сегодня в мире в жанре «вольтижная акробатика» никто не исполняет данный трюк.

Исполнители трюка Ксения Федоровых, Алмаз Баишев, Евгений Шуленин и Владимир Охин поделились эмоциями после выступления:

«Здорово, классно, волнительно и страшно. Когда приходит время, уже просто идёшь и делаешь. Нужно откинуть всё, что мешает, не думать, а делать. Этот элемент никто не исполняет, и по сложности он очень тяжёлый».

Акробат Владимир Охин поставил ещё один рекорд, выполнив затяжное сальто с высоты 10 метров 60 сантиметров без страховки.

«Трюк исполнялся мной и ранее, но с высоты 8 метров. Этот трюк эксклюзивный, выполнялся только нашим руководителем Владимиром Вавиловым, и сейчас он перешёл ко мне. На подготовку ушло достаточно много времени», — рассказал Владимир.

Свои рекорды поставили и четвероногие артисты. Первым на арену вышел белый тигр по кличке Еремей. Под руководством Алисы Нестеровой полосатый красавец исполнил команду «Ауф» с проходом назад без участия дрессировщика. После установки рекорда Алиса Нестерова похвалила животное за спокойный и уравновешенный характер, отметив, что Еремей не отвлекается на крики из зала, он очень последовательный и с ним приятно работать.

Вторым рекордсменом стал звезда шоу «Загадка старой игрушки» (0+) носорог Мафуньян. При поддержке заслуженной артистки России Елены Федотовой Мафуньян преодолел непривычную для него высоту барьера в 75 сантиметров. Отметим, что весит носорог 2 тонны 200 килограммов и увеличение высоты барьера даже на 10 сантиметров стало для него серьёзным достижением.

В качестве почётных гостей на «Парад рекордов» цирк пригласил известных тагильских рекордсменов: мастера спорта России по гиревому спорту, шестнадцатикратного чемпиона мира среди ветеранов Сергея Бестужева и лидера движения уличной атлетики, четырёхкратного рекордсмена России Фаниса Хайрулина, а также его воспитанников — рекордсменов России Никиту Ванеева, Ивана Пестова, Владислава Мальцева, Андрея Андрейцева. Спортсмены вручили цирковым артистам дипломы и отметили их мастерство и бесстрашие.