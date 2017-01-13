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14 Янв 2017 12:55 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Происшествие, ДТП

Ночью в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода

Сегодня ночью у дома № 24 по улице Космонавтов в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. По информации отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла около 02:00. 24-летний водитель ВАЗ-2115 совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть. От полученных травм мужчина, на вид 50 лет, скончался на месте ДТП.

«На момент дорожно-транспортного происшествия было тёмное время суток, искусственное наружное освещение выключено, пешеход был одет в тёмную одежду, световозвращающие элементы в одежде отсутствовали. Госавтоинспекция предупреждает, что дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов в тёмное время суток характеризуются высокой тяжестью последствий. При следовании в тёмное время суток пешеходам рекомендуется использовать в одежде световозвращающие элементы, которые позволят водителю своевременно заметить пешехода и принять меры к остановке. Водителям в условиях зимнего периода, с учётом ухудшения сцепных качеств дорожного покрытия, рекомендуется выбирать такую скорость, которая позволит обеспечить безопасность», – предупреждают в ГИБДД.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: отделение пропаганды ГИБДД

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