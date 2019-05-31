Ночью в Нижнем Тагиле сожгли три иномарки

В ночь на 31 мая в Нижнем Тагиле у дома № 109 по Уральскому проспекту сгорели три автомобиля, рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности. Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 2:15. По данным МЧС, первым вспыхнул Hyundai ix35, следом огонь перекинулся на Toyota RAV4 и Nissan Murano. «Кореец» сгорел практически целиком, остальные транспортные средства получили значительные повреждения. На место выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава. Как сообщает ИА «Все новости», признаков короткого замыкания сотрудники МЧС не нашли, но обнаружили рядом с автомобилями зажигалку, поэтому пожарные не исключают версию поджога.