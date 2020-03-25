Ночью в Нижнем Тагиле сгорели две легковушки

Минувшей ночью в Нижнем Тагиле сгорели два легковых автомобиля. По версии дознавателей, один из них подожгли неизвестные.

24 марта в 21:43 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля Chevrolet Lacetti возле дома № 99 на улице Зари. Огонь повредил моторный отсек. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки. Спасатели справились с огнём за две минуты.

Через несколько часов на улице Пригородной в посёлке Горбуново сгорел ВАЗ-2114. Около 03:20 местный житель услышал странные звуки и вышел на улицу. Он увидел, что горит автомобиль соседа, вызвал пожарных и сообщил владельцу, которого в этот момент не было дома.